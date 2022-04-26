https://ria.ru/20220426/gepatit-1785576525.html

Число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 190

Число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 190 - РИА Новости, 26.04.2022

Число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 190

Почти 190 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей по всему миру, 140 из них – в Европейском регионе, заявила во вторник директор... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:02

2022-04-26T17:02

2022-04-26T17:02

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ЦЮРИХ, 26 апр - РИА Новости. Почти 190 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей по всему миру, 140 из них – в Европейском регионе, заявила во вторник директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о 169 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах. Согласно этим данным, возраст заболевших - от одного месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном летальном исходе.Она добавила, что случаи гепатита у детей зарегистрированы в 10 европейских странах, а также в Израиле и США.По словам Аммон, в странах, сообщивших о заболеваниях, ведутся соответствующие расследования, но точные причины гепатита у детей пока неизвестны. В то же время она подчеркнула, что эти случаи гепатита не связаны между собой, а также не имеют связи с поездками.

https://ria.ru/20220423/gepatit-1785125374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, израиль, сша, воз