https://ria.ru/20220426/gepatit-1785576525.html
Число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 190
Число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 190 - РИА Новости, 26.04.2022
Число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 190
Почти 190 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей по всему миру, 140 из них – в Европейском регионе, заявила во вторник директор... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:02
2022-04-26T17:02
2022-04-26T17:02
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ЦЮРИХ, 26 апр - РИА Новости. Почти 190 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей по всему миру, 140 из них – в Европейском регионе, заявила во вторник директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о 169 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах. Согласно этим данным, возраст заболевших - от одного месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном летальном исходе.Она добавила, что случаи гепатита у детей зарегистрированы в 10 европейских странах, а также в Израиле и США.По словам Аммон, в странах, сообщивших о заболеваниях, ведутся соответствующие расследования, но точные причины гепатита у детей пока неизвестны. В то же время она подчеркнула, что эти случаи гепатита не связаны между собой, а также не имеют связи с поездками.
https://ria.ru/20220423/gepatit-1785125374.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, израиль, сша, воз
Число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 190
Около 190 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили у детей по всему миру
ЦЮРИХ, 26 апр - РИА Новости. Почти 190 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей по всему миру, 140 из них – в Европейском регионе, заявила во вторник директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) сообщала о 169 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах. Согласно этим данным, возраст заболевших - от одного месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном летальном исходе.
"Сейчас (выявлено) около 190 (случаев) по всему миру, около 140 - в Европейском Союзе/Европейской экономической зоне", - сказала Аммон на пресс-конференции.
Она добавила, что случаи гепатита у детей зарегистрированы в 10 европейских странах, а также в Израиле
и США
.
По словам Аммон, в странах, сообщивших о заболеваниях, ведутся соответствующие расследования, но точные причины гепатита у детей пока неизвестны. В то же время она подчеркнула, что эти случаи гепатита не связаны между собой, а также не имеют связи с поездками.