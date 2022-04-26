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В Польше рассказали, когда произойдет стабилизация европейского рынка газа - РИА Новости, 26.04.2022
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В Польше рассказали, когда произойдет стабилизация европейского рынка газа
В Польше рассказали, когда произойдет стабилизация европейского рынка газа - РИА Новости, 26.04.2022
В Польше рассказали, когда произойдет стабилизация европейского рынка газа
Стабилизация европейского рынка газа займет около двух лет, считает уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:33
2022-04-26T23:33
экономика
россия
европа
газпром
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Стабилизация европейского рынка газа займет около двух лет, считает уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Это связано с отказом польской стороны оплачивать российский газ в рублях."Этот рынок стабилизируется в момент, когда европейские потребители получат возможность доставки в Европу из-за пределов России таких объемов газа, которые на данный момент поставляются Россией", - сказал Наимский на пресс-конференции во вторник в Варшаве."Это вопрос использования полностью газопортов в Западной Европе, достройки определенных элементов газопроводов, чтобы это все могло дойти до адресатов, и это займет какое-то время, вероятно, около двух лет", - добавил он.Уполномоченный польского правительства предположил, что в данный период можно ожидать пертурбаций на рынке газа. "Мы не можем на данный момент определить, насколько сильными будут эти пертурбации, и нам придется реагировать в зависимости от обстоятельств", - отметил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://ria.ru/20220423/gaz-1785035705.html
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экономика, россия, европа, газпром
23:33 26.04.2022
 
В Польше рассказали, когда произойдет стабилизация европейского рынка газа

Член правительства Польши Наимский: стабилизация рынка газа в ЕС займет около двух лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Стабилизация европейского рынка газа займет около двух лет, считает уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Это связано с отказом польской стороны оплачивать российский газ в рублях.
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"Этот рынок стабилизируется в момент, когда европейские потребители получат возможность доставки в Европу из-за пределов России таких объемов газа, которые на данный момент поставляются Россией", - сказал Наимский на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
"Это вопрос использования полностью газопортов в Западной Европе, достройки определенных элементов газопроводов, чтобы это все могло дойти до адресатов, и это займет какое-то время, вероятно, около двух лет", - добавил он.
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Уполномоченный польского правительства предположил, что в данный период можно ожидать пертурбаций на рынке газа. "Мы не можем на данный момент определить, насколько сильными будут эти пертурбации, и нам придется реагировать в зависимости от обстоятельств", - отметил он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
 
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