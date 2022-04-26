22:28 26.04.2022 (обновлено: 23:55 26.04.2022)
Болгария заявила о прекращении поставок российского газа с 27 апреля
Минэнерго Болгарии заявило, что "Газпром" прекратит поставки газа с 27 апреля
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Газпром" остановит поставки газа в Болгарию с 27 апреля, сообщается на сайте Министерства энергетики страны.
"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", — отметили в ведомстве.
В марте власти страны заявляли, что не намерены платить за топливо в рублях.
Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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