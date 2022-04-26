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Болгария заявила о прекращении поставок российского газа с 27 апреля - РИА Новости, 26.04.2022
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Болгария заявила о прекращении поставок российского газа с 27 апреля
Болгария заявила о прекращении поставок российского газа с 27 апреля - РИА Новости, 26.04.2022
Болгария заявила о прекращении поставок российского газа с 27 апреля
"Газпром" остановит поставки газа в Болгарию с 27 апреля, сообщается на сайте Министерства энергетики страны. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:28
2022-04-26T23:55
болгария
газпром
экономика
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Газпром" остановит поставки газа в Болгарию с 27 апреля, сообщается на сайте Министерства энергетики страны."Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", — отметили в ведомстве.В марте власти страны заявляли, что не намерены платить за топливо в рублях.Ранее аналогичное уведомление от российской корпорации получила польская PGNiG. В "Газпроме" заявляли, что поставки прекратятся, если их не оплатят до 27 апреля.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html
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болгария, газпром, экономика
22:28 26.04.2022 (обновлено: 23:55 26.04.2022)
 
Болгария заявила о прекращении поставок российского газа с 27 апреля

Минэнерго Болгарии заявило, что "Газпром" прекратит поставки газа с 27 апреля

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Газпром" остановит поставки газа в Болгарию с 27 апреля, сообщается на сайте Министерства энергетики страны.
"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", — отметили в ведомстве.
В марте власти страны заявляли, что не намерены платить за топливо в рублях.
Ранее аналогичное уведомление от российской корпорации получила польская PGNiG. В "Газпроме" заявляли, что поставки прекратятся, если их не оплатят до 27 апреля.
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По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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