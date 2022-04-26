https://ria.ru/20220426/gaz-1785625768.html

PGNIG отказалась платить за российский газ в рублях

PGNIG отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 26.04.2022

PGNIG отказалась платить за российский газ в рублях

Польский нефтегазовый концерн PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:24

2022-04-26T20:24

2022-04-26T20:47

pgnig

экономика

газпром

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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В связи с этим PGNiG "отвергла возможность осуществления платежей в российских рублях с банковских счетов PGNiG, которые должны были быть открыты в АО Газпромбанк".По мнению компании, указ президента России "не является обязательным для PGNiG"."Кроме того, не имеет каких-либо договорных оснований для прекращения поставок газа в рамках Ямальского контракта, потому что PGNiG не имеет задолженности перед "Газпромом" и своевременно выполняет все обязательства по оплате", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785035705.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

pgnig, экономика, газпром