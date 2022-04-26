https://ria.ru/20220426/gaz-1785624509.html

PGNIG получила уведомление от "Газпрома" об остановке поставок с 27 апреля

PGNIG получила уведомление от "Газпрома" об остановке поставок с 27 апреля - РИА Новости, 26.04.2022

PGNIG получила уведомление от "Газпрома" об остановке поставок с 27 апреля

Польская PGNiG получила от "Газпрома" уведомление о приостановке поставок газа с 27 апреля, заявили в компании-импортере. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:16

2022-04-26T20:16

2022-04-26T23:20

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Польская PGNiG получила от "Газпрома" уведомление о приостановке поставок газа с 27 апреля, заявили в компании-импортере."Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля", — отметили там.Ранее российская корпорация сообщила, что сегодня Варшава обязана заплатить в соответствии с новыми правилами. При этом польские власти заявляли, что не будут оплачивать топливо в рублях, как того требует Москва. С аналогичной позицией выступило и руководство PGNiG — по мнению компании, указ российского президента "не является обязательным" для нее."Кроме того, (Россия. — Прим. ред.) не имеет каких-либо договорных оснований для прекращения поставок газа в рамках Ямальского контракта, потому что PGNiG не имеет задолженности перед "Газпромом" и своевременно выполняет все обязательства по оплате", — заявили там.В компании посчитали такой шаг со стороны российской корпорации нарушением контракта.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максим Орешкин, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.

https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, экономика, владимир путин, россия, польша, газпром, pgnig