https://ria.ru/20220426/gaz-1785599813.html

Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.04.2022

Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе резко подскакивали на появившейся в СМИ информации об остановке российских поставок в Польшу, сейчас близки к 1095 долларам за тысячу... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:26

2022-04-26T18:26

2022-04-26T19:11

европа

экономика

россия

польша

в мире

природный газ

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе резко подскакивали на появившейся в СМИ информации об остановке российских поставок в Польшу, сейчас близки к 1095 долларам за тысячу кубометров, растут более чем на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также утверждает портал.Также он неофициально сообщает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за газ в российских рублях. Onet пишет, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.Цены на газ в Европе на фоне новостей об остановке поставок из России резко ускорили темпы роста, за несколько минут подскочили с 1005 долларов до 1080 долларов. Котировки после небольшого снижения вновь выросли и достигали 1183,8 доллара. Пока это ценовой максимум торгов.Ранее во вторник уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220425/gaz-1785391268.html

https://ria.ru/20220426/gaz-1785436395.html

европа

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, экономика, россия, польша, в мире, природный газ, цены