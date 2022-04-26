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Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.04.2022
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Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.04.2022
Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе резко подскакивали на появившейся в СМИ информации об остановке российских поставок в Польшу, сейчас близки к 1095 долларам за тысячу... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:26
2022-04-26T19:11
европа
экономика
россия
польша
в мире
природный газ
цены
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе резко подскакивали на появившейся в СМИ информации об остановке российских поставок в Польшу, сейчас близки к 1095 долларам за тысячу кубометров, растут более чем на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также утверждает портал.Также он неофициально сообщает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за газ в российских рублях. Onet пишет, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.Цены на газ в Европе на фоне новостей об остановке поставок из России резко ускорили темпы роста, за несколько минут подскочили с 1005 долларов до 1080 долларов. Котировки после небольшого снижения вновь выросли и достигали 1183,8 доллара. Пока это ценовой максимум торгов.Ранее во вторник уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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европа, экономика, россия, польша, в мире, природный газ, цены
18:26 26.04.2022 (обновлено: 19:11 26.04.2022)
 
Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе подскочили после сообщений об остановке поставок из России в Польшу

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе резко подскакивали на появившейся в СМИ информации об остановке российских поставок в Польшу, сейчас близки к 1095 долларам за тысячу кубометров, растут более чем на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также утверждает портал.
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Также он неофициально сообщает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за газ в российских рублях. Onet пишет, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
Цены на газ в Европе на фоне новостей об остановке поставок из России резко ускорили темпы роста, за несколько минут подскочили с 1005 долларов до 1080 долларов. Котировки после небольшого снижения вновь выросли и достигали 1183,8 доллара. Пока это ценовой максимум торгов.
Ранее во вторник уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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