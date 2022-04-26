18:26 26.04.2022 (обновлено: 19:11 26.04.2022)
Цены на газ в Европе подскочили до 1184 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе подскочили после сообщений об остановке поставок из России в Польшу
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе резко подскакивали на появившейся в СМИ информации об остановке российских поставок в Польшу, сейчас близки к 1095 долларам за тысячу кубометров, растут более чем на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также утверждает портал.
Также он неофициально сообщает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за газ в российских рублях. Onet пишет, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
Ранее во вторник уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.