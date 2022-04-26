https://ria.ru/20220426/gaz-1785592763.html

СМИ: Польша перестала получать российский газ после отказа платить в рублях

СМИ: Польша перестала получать российский газ после отказа платить в рублях - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ: Польша перестала получать российский газ после отказа платить в рублях

Польша перестала получать российский газ с минувшей пятницы, когда истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщает Onet. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:59

2022-04-26T17:59

2022-04-26T20:36

польша

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россия

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природный газ

экономика

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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Польша перестала получать российский газ с минувшей пятницы, когда истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщает Onet."Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту", — отмечается на новостном портале.Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNIG.Также портал сообщает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за топливо в рублях. Onet пишет, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут подскочили на 6% до 1095 долларов за тысячу кубометров.Ранее уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет выполнять новые требования по оплате поставок топлива.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максим Орешкин, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.

https://ria.ru/20220423/germaniya-1785127339.html

https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

https://ria.ru/20220425/gaz-1785229251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, pgnig, россия, в мире, природный газ, экономика