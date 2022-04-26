https://ria.ru/20220426/gaz-1785494645.html

Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Польша отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 26.04.2022

Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:43

2022-04-26T12:43

2022-04-26T18:36

польша

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природный газ

рубль

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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский."Мы не будем платить", — сказал Наимский журналистам во вторник, отвечая на вопрос, согласится ли польская сторона на оплату российского газа в рублях.По словам уполномоченного правительства, отказываясь оплачивать газ в рублях, Польша готова к возможным рискам. "Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы", — сказал он."Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент, и мы готовы к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки", — заключил Наимский.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220425/gaz-1785391268.html

https://ria.ru/20220426/gaz-1785436395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, в мире, экономика, россия, природный газ, рубль