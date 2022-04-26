12:43 26.04.2022 (обновлено: 18:36 26.04.2022)
Польша отказалась платить за российский газ в рублях
Член правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить за газ в рублях
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
"Мы не будем платить", — сказал Наимский журналистам во вторник, отвечая на вопрос, согласится ли польская сторона на оплату российского газа в рублях.
По словам уполномоченного правительства, отказываясь оплачивать газ в рублях, Польша готова к возможным рискам. "Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы", — сказал он.
"Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент, и мы готовы к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки", — заключил Наимский.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.