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Польша отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 26.04.2022
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Польша отказалась платить за российский газ в рублях
Польша отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 26.04.2022
Польша отказалась платить за российский газ в рублях
Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:43
2022-04-26T18:36
польша
в мире
экономика
россия
природный газ
рубль
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский."Мы не будем платить", — сказал Наимский журналистам во вторник, отвечая на вопрос, согласится ли польская сторона на оплату российского газа в рублях.По словам уполномоченного правительства, отказываясь оплачивать газ в рублях, Польша готова к возможным рискам. "Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы", — сказал он."Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент, и мы готовы к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки", — заключил Наимский.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://ria.ru/20220425/gaz-1785391268.html
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польша, в мире, экономика, россия, природный газ, рубль
12:43 26.04.2022 (обновлено: 18:36 26.04.2022)
 
Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Член правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить за газ в рублях

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
"Мы не будем платить", — сказал Наимский журналистам во вторник, отвечая на вопрос, согласится ли польская сторона на оплату российского газа в рублях.
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По словам уполномоченного правительства, отказываясь оплачивать газ в рублях, Польша готова к возможным рискам. "Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы", — сказал он.
"Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент, и мы готовы к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки", — заключил Наимский.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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