https://ria.ru/20220426/gaz-1785436395.html

Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов

Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов - РИА Новости, 26.04.2022

Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник может снизиться на 18%, до 56 миллионов кубометров после 68,4 миллиона... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:04

2022-04-26T09:04

2022-04-26T09:04

экономика

европа

украина

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник может снизиться на 18%, до 56 миллионов кубометров после 68,4 миллиона накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — они формируются на основе спроса в Европе — на 26 апреля составляют 56 миллионов кубометров. Это почти вдвое меньше того объёма мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). В понедельник было 68,4 миллиона кубометров.Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля показатель держится ниже контрактной брони "Газпрома" примерно вдвое.Транзитный договор при этом исполняется, так как в нём заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину штатно и согласно заявкам европейских потребителей.Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 25 апреля заполненность европейских ПХГ составляет 31,6%.Газопровод "Ямал – Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остаётся невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html

https://ria.ru/20220425/gaz-1785229251.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, европа, украина, россия, газпром, северный поток