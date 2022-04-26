Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов
Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов — до 56 миллионов кубометров
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник может снизиться на 18%, до 56 миллионов кубометров после 68,4 миллиона накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — они формируются на основе спроса в Европе — на 26 апреля составляют 56 миллионов кубометров. Это почти вдвое меньше того объёма мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). В понедельник было 68,4 миллиона кубометров.
Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля показатель держится ниже контрактной брони "Газпрома" примерно вдвое.
Транзитный договор при этом исполняется, так как в нём заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину штатно и согласно заявкам европейских потребителей.
Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 25 апреля заполненность европейских ПХГ составляет 31,6%.
Газопровод "Ямал – Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остаётся невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.