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Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов - РИА Новости, 26.04.2022
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Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов
Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов - РИА Новости, 26.04.2022
Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов
Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник может снизиться на 18%, до 56 миллионов кубометров после 68,4 миллиона... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:04
2022-04-26T09:04
экономика
европа
украина
россия
газпром
северный поток
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник может снизиться на 18%, до 56 миллионов кубометров после 68,4 миллиона накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — они формируются на основе спроса в Европе — на 26 апреля составляют 56 миллионов кубометров. Это почти вдвое меньше того объёма мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). В понедельник было 68,4 миллиона кубометров.Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля показатель держится ниже контрактной брони "Газпрома" примерно вдвое.Транзитный договор при этом исполняется, так как в нём заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину штатно и согласно заявкам европейских потребителей.Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 25 апреля заполненность европейских ПХГ составляет 31,6%.Газопровод "Ямал – Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остаётся невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html
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экономика, европа, украина, россия, газпром, северный поток
09:04 26.04.2022
 
Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов

Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов — до 56 миллионов кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник может снизиться на 18%, до 56 миллионов кубометров после 68,4 миллиона накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — они формируются на основе спроса в Европе — на 26 апреля составляют 56 миллионов кубометров. Это почти вдвое меньше того объёма мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). В понедельник было 68,4 миллиона кубометров.
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Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля показатель держится ниже контрактной брони "Газпрома" примерно вдвое.
Транзитный договор при этом исполняется, так как в нём заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину штатно и согласно заявкам европейских потребителей.
Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 25 апреля заполненность европейских ПХГ составляет 31,6%.
Газопровод "Ямал – Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остаётся невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
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ЭкономикаЕвропаУкраинаРоссияГазпромСеверный поток
 
 
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