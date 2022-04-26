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Житель подвергшегося обстрелу Головчино поднял во дворе советский флаг - РИА Новости, 26.04.2022
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https://ria.ru/20220426/flag-1785611050.html
Житель подвергшегося обстрелу Головчино поднял во дворе советский флаг
Житель подвергшегося обстрелу Головчино поднял во дворе советский флаг - РИА Новости, 26.04.2022
Житель подвергшегося обстрелу Головчино поднял во дворе советский флаг
Попавший под артобстрел со стороны Украины мужчина из села Головчино в Белгородской области рассказал, что красный флаг, развевающийся над его домом, - святыня... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:13
2022-04-26T19:13
обострение ситуации в днр и лнр
украина
белгородская область
россия
в мире
происшествия
ситуация в днр и лнр
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ГОЛОВЧИНО (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 26 апр - РИА Новости. Попавший под артобстрел со стороны Украины мужчина из села Головчино в Белгородской области рассказал, что красный флаг, развевающийся над его домом, - святыня для него, он родился и хочет умереть под этим знаменем.Дом мужчины - ему около 70 лет - находится на окраине села Головчино в Белгородской области России - именно эта часть поселения утром вторника оказалась под артиллерийским обстрелом. Дом дедушки значительно не пострадал, он сам показал его корреспонденту агентства: выбило пластиковые стекла, а в крыше от осколков появились несколько небольших дырок. С мужчиной и его супругой все в порядке. При этом в соседнем доме оказался эпицентр взрыва - жилище оказалось серьезно повреждено (там также никто не пострадал, поскольку жители оттуда уехали).Во время осмотра повреждений дома корреспондент РИА Новости заметил широко развевающийся над домом мужчины красный флаг и уточнил у мужчины, почему он повесил его над своим жилищем.Он добавил, что под этим же флагом прослужил два года в Афганистане."Для меня это святыня", - подчеркнул он.Он также рассказал подробности артобстрела со стороны Украины: мужчина спокойно спал у себя дома, как вдруг услышал взрыв - "глуховатый", не рядом, а где-то в отдалении. Мужчина встал, оделся, и спустя 10 минут произошел второй взрыв."Такой, с треском, рядом, ощущение такое было, что он где-то рядом. Треск был от взрыва. Прошло минуты три - и третий взрыв, оглушительный и трескучий", - сказал он. После он вышел в коридор - там было все в пыли и ничего не видно. Наружный слой окон разбило.Затем мужчина посмотрел на дом соседей: "там ничего живого нет" - их дом сильно пострадал.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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353
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"Для меня это святыня" – житель села Головчино поднял во дворе советский флаг
"Для меня это святыня". Попавший под артобстрел со стороны Украины дедушка из Белгородской области России рассказал, что значит для него красное знамя, развевающееся над его домом. Также рассказал подробности "прилетов": в небе был слышен треск, всего было три взрыва.
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украина, белгородская область, россия, в мире, происшествия, ситуация в днр и лнр
19:13 26.04.2022
 
Житель подвергшегося обстрелу Головчино поднял во дворе советский флаг

Житель подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ Головчино поднял во дворе советский флаг

Читать ria.ru в
ГОЛОВЧИНО (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 26 апр - РИА Новости. Попавший под артобстрел со стороны Украины мужчина из села Головчино в Белгородской области рассказал, что красный флаг, развевающийся над его домом, - святыня для него, он родился и хочет умереть под этим знаменем.
Дом мужчины - ему около 70 лет - находится на окраине села Головчино в Белгородской области России - именно эта часть поселения утром вторника оказалась под артиллерийским обстрелом. Дом дедушки значительно не пострадал, он сам показал его корреспонденту агентства: выбило пластиковые стекла, а в крыше от осколков появились несколько небольших дырок. С мужчиной и его супругой все в порядке. При этом в соседнем доме оказался эпицентр взрыва - жилище оказалось серьезно повреждено (там также никто не пострадал, поскольку жители оттуда уехали).
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Во время осмотра повреждений дома корреспондент РИА Новости заметил широко развевающийся над домом мужчины красный флаг и уточнил у мужчины, почему он повесил его над своим жилищем.
"Мой отец, царствие ему небесное, всю войну с 1939 по 1946 прослужил в армии, и он всю войну прошел под красным флагом. Поэтому я тоже. Я родился под красным флагом, и я хочу умереть под ним, я хочу, чтобы у меня гроб покрыли советским красным флагом", - сказал он.
Он добавил, что под этим же флагом прослужил два года в Афганистане.
"Для меня это святыня", - подчеркнул он.
Он также рассказал подробности артобстрела со стороны Украины: мужчина спокойно спал у себя дома, как вдруг услышал взрыв - "глуховатый", не рядом, а где-то в отдалении. Мужчина встал, оделся, и спустя 10 минут произошел второй взрыв.
"Такой, с треском, рядом, ощущение такое было, что он где-то рядом. Треск был от взрыва. Прошло минуты три - и третий взрыв, оглушительный и трескучий", - сказал он. После он вышел в коридор - там было все в пыли и ничего не видно. Наружный слой окон разбило.
Затем мужчина посмотрел на дом соседей: "там ничего живого нет" - их дом сильно пострадал.
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