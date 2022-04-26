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Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 26.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220426/festival-1785617469.html
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 26.04.2022
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве
Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве, сообщает пресс-служба фонда помощи соотечественникам, оказавшимся в зонах... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:53
2022-04-26T19:53
культура
новости культуры
лев лещенко
россия
республика крым
музыка
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве, сообщает пресс-служба фонда помощи соотечественникам, оказавшимся в зонах гуманитарных и социальных проблем "Гуманитарный мир".Смотр проведут 2 и 3 мая в Московском театре мюзикла. "В исполнении вокалистов из 15 стран на языках народов мира прозвучат самые известные песни о Великой Отечественной войне", — говорится в пресс-релизе."В течение двух концертных дней фестиваля конкурсанты будут бороться за оценки экспертов и денежный приз. Победителей определит жюри, в составе которого – известные российские музыканты, представители культуры, искусства, науки, государственные деятели. Председатель – народный артист РСФСР Лев Лещенко", — рассказали в пресс-службе смотра.В 2022 году на конкурсный отбор было подано 250 заявок из 47 стран мира. В полуфинал вышли представители Китая, Бразилии, Испании, Эквадора, Израиля, Сирии, Нигерии, Турции, Аргентины, Индии, Ирана, Сербии, Франции, Италии, Кореи.Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, а также правительства Республики Крым. С 2019 по 2021 год смотр проходил в Ялте.
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новости культуры, лев лещенко, россия, республика крым, музыка
19:53 26.04.2022
 
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет в Московском театре мюзикла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКлумба возле театра Россия
Клумба возле театра Россия - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые пройдет в Москве, сообщает пресс-служба фонда помощи соотечественникам, оказавшимся в зонах гуманитарных и социальных проблем "Гуманитарный мир".
Смотр проведут 2 и 3 мая в Московском театре мюзикла. "В исполнении вокалистов из 15 стран на языках народов мира прозвучат самые известные песни о Великой Отечественной войне", — говорится в пресс-релизе.
"В течение двух концертных дней фестиваля конкурсанты будут бороться за оценки экспертов и денежный приз. Победителей определит жюри, в составе которого – известные российские музыканты, представители культуры, искусства, науки, государственные деятели. Председатель – народный артист РСФСР Лев Лещенко", — рассказали в пресс-службе смотра.
В 2022 году на конкурсный отбор было подано 250 заявок из 47 стран мира. В полуфинал вышли представители Китая, Бразилии, Испании, Эквадора, Израиля, Сирии, Нигерии, Турции, Аргентины, Индии, Ирана, Сербии, Франции, Италии, Кореи.
Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, а также правительства Республики Крым. С 2019 по 2021 год смотр проходил в Ялте.
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