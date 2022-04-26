https://ria.ru/20220426/evropa-1785565887.html
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев
Европейские страны ждет глубокий экономический и политический кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:33
2022-04-26T16:33
2022-04-26T16:33
в мире
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Европейские страны ждет глубокий экономический и политический кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", говоря о последствиях ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, евросоюз, санкции в отношении россии
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев
Секретарь СБ Патрушев: страны Европы ждет глубокий экономический и политический кризис