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Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
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Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев
Европейские страны ждет глубокий экономический и политический кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:33
2022-04-26T16:33
в мире
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Европейские страны ждет глубокий экономический и политический кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", говоря о последствиях ситуации на Украине.
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в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, евросоюз, санкции в отношении россии
16:33 26.04.2022
 
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев

Секретарь СБ Патрушев: страны Европы ждет глубокий экономический и политический кризис

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Европейские страны ждет глубокий экономический и политический кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", говоря о последствиях ситуации на Украине.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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В миреРоссияСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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