https://ria.ru/20220426/evropa-1785565887.html

Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев

Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев

Европейские страны ждет глубокий экономический и политический кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:33

2022-04-26T16:33

2022-04-26T16:33

в мире

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Европейские страны ждет глубокий экономический и политический кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", говоря о последствиях ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, евросоюз, санкции в отношении россии