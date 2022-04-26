https://ria.ru/20220426/erevan-1785631811.html

В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь

В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь - РИА Новости, 26.04.2022

В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь

Участники акции протеста армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во вторник на полчаса заблокировали один из... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:11

2022-04-26T21:11

2022-04-26T21:11

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ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Участники акции протеста армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во вторник на полчаса заблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана – площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.Все прилегающие к площади улицы на это время были парализованы.Шествие оппозиции началось во вторник с привокзальной площади, оппозиционеры прошли мимо здания правительства и генеральной прокуратуры, где выразили поддержку протестующим там родственникам погибших при эскалации конфликта в Карабахе военнослужащих. По пути на площадь Франции оппозиционеры также устроили сидячую демонстрацию в поддержку арестованных и задержанных соратников.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, армения, ереван