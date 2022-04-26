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В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь - РИА Новости, 26.04.2022
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В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь
В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь - РИА Новости, 26.04.2022
В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь
Участники акции протеста армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во вторник на полчаса заблокировали один из... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:11
2022-04-26T21:11
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Участники акции протеста армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во вторник на полчаса заблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана – площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.Все прилегающие к площади улицы на это время были парализованы.Шествие оппозиции началось во вторник с привокзальной площади, оппозиционеры прошли мимо здания правительства и генеральной прокуратуры, где выразили поддержку протестующим там родственникам погибших при эскалации конфликта в Карабахе военнослужащих. По пути на площадь Франции оппозиционеры также устроили сидячую демонстрацию в поддержку арестованных и задержанных соратников.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
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в мире, армения, ереван
21:11 26.04.2022
 
В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь

Противники Пашиняна на полчаса заблокировали центральную площадь в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия сторонников оппозиции в Ереване
Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Участники акции протеста армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во вторник на полчаса заблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана – площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Все прилегающие к площади улицы на это время были парализованы.
Шествие оппозиции началось во вторник с привокзальной площади, оппозиционеры прошли мимо здания правительства и генеральной прокуратуры, где выразили поддержку протестующим там родственникам погибших при эскалации конфликта в Карабахе военнослужащих. По пути на площадь Франции оппозиционеры также устроили сидячую демонстрацию в поддержку арестованных и задержанных соратников.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
 
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