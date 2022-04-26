В Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь
Противники Пашиняна на полчаса заблокировали центральную площадь в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване
ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Участники акции протеста армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во вторник на полчаса заблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана – площадь Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Все прилегающие к площади улицы на это время были парализованы.
Шествие оппозиции началось во вторник с привокзальной площади, оппозиционеры прошли мимо здания правительства и генеральной прокуратуры, где выразили поддержку протестующим там родственникам погибших при эскалации конфликта в Карабахе военнослужащих. По пути на площадь Франции оппозиционеры также устроили сидячую демонстрацию в поддержку арестованных и задержанных соратников.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.