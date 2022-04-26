https://ria.ru/20220426/ekstremizm-1785491816.html

Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма

Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма - РИА Новости, 26.04.2022

Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:33

2022-04-26T12:33

2022-04-26T12:33

общество

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях."Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг Георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях (флаги, значки и др.). Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

https://ria.ru/20220323/polzovateli-1779551507.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов