https://ria.ru/20220426/ekstremizm-1785491816.html
Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма
Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма - РИА Новости, 26.04.2022
Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:33
2022-04-26T12:33
2022-04-26T12:33
общество
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях."Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг Георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях (флаги, значки и др.). Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
https://ria.ru/20220323/polzovateli-1779551507.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма
Генпрокурор Краснов предложил запретить всю символику, используемую в целях экстремизма