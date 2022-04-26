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Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма - РИА Новости, 26.04.2022
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Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма
Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма - РИА Новости, 26.04.2022
Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:33
2022-04-26T12:33
общество
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях."Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг Георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях (флаги, значки и др.). Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
12:33 26.04.2022
 
Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма

Генпрокурор Краснов предложил запретить всю символику, используемую в целях экстремизма

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях.
"Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг Георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях (флаги, значки и др.). Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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ОбществоГенеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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