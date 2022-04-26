13:04 26.04.2022 (обновлено: 15:59 26.04.2022)
Французская EDF приостановила работу представительства в России
Французская компания EDF приостановила работу представительства в России
Логотип французской компании EDF
ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) решила приостановить деятельность своего представительства в России, но не уходит из страны, сообщил РИА Новости представитель EDF.
"Компания EDF внимательно следит за ситуацией на Украине и ее последствиями для энергетических рынков. К настоящему моменту в связи со сложившейся ситуацией EDF приняла решение приостановить работу нашего представительства в стране, но у нас есть и другие виды деятельности в России. Мы продолжим строго соблюдать все санкции ЕС против РФ", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что компания не принимала решение уйти из России.
Electricite de France (EDF) - крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 59 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.