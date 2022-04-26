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Французская EDF приостановила работу представительства в России - РИА Новости, 26.04.2022
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Французская EDF приостановила работу представительства в России
Французская EDF приостановила работу представительства в России - РИА Новости, 26.04.2022
Французская EDF приостановила работу представительства в России
Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) решила приостановить деятельность своего представительства в России, но не уходит РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:04
2022-04-26T15:59
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) решила приостановить деятельность своего представительства в России, но не уходит из страны, сообщил РИА Новости представитель EDF.При этом он отметил, что компания не принимала решение уйти из России.Electricite de France (EDF) - крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 59 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:04 26.04.2022 (обновлено: 15:59 26.04.2022)
 
Французская EDF приостановила работу представительства в России

Французская компания EDF приостановила работу представительства в России

© AFP 2022 / Eric PiermontЛоготип французской компании EDF
Логотип французской компании EDF - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
Логотип французской компании EDF
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ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) решила приостановить деятельность своего представительства в России, но не уходит из страны, сообщил РИА Новости представитель EDF.

"Компания EDF внимательно следит за ситуацией на Украине и ее последствиями для энергетических рынков. К настоящему моменту в связи со сложившейся ситуацией EDF приняла решение приостановить работу нашего представительства в стране, но у нас есть и другие виды деятельности в России. Мы продолжим строго соблюдать все санкции ЕС против РФ", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что компания не принимала решение уйти из России.
Electricite de France (EDF) - крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 59 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.
 
В миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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