https://ria.ru/20220426/edf-1785501573.html

Французская EDF приостановила работу представительства в России

Французская EDF приостановила работу представительства в России - РИА Новости, 26.04.2022

Французская EDF приостановила работу представительства в России

Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) решила приостановить деятельность своего представительства в России, но не уходит РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:04

2022-04-26T13:04

2022-04-26T15:59

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) решила приостановить деятельность своего представительства в России, но не уходит из страны, сообщил РИА Новости представитель EDF.При этом он отметил, что компания не принимала решение уйти из России.Electricite de France (EDF) - крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 59 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии