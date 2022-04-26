Рейтинг@Mail.ru
Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/dzhonson-1785640735.html
Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России
Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 26.04.2022
Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России
Премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя слова о "праве Киева" на удары по России, заявил, что Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:08
2022-04-26T23:08
в мире
украина
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя слова о "праве Киева" на удары по России, заявил, что Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы Украины.Ранее британский замминистра обороны Джеймса Хиппи заявил, что для Украины "абсолютно легитимно" наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. Он также не увидел "проблемы" в том, что для этих ударов может использоваться поставляемое западными странами, в том числе Британией, оружие."Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины, но, как сказал наш министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, у Украины есть право на самооборону", - заявил Джонсон в эфире телеканала Talk TV, отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждениями заместителя министра обороны Великобритании.Минобороны РФ ранее в ответ предупредило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ немедленно приведет к пропорциональному ответу, и советники одной из стран Запада, присутствующие в центрах решений в Киеве "не обязательно будут проблемой".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания
23:08 26.04.2022
 
Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России

Премьер Британии Джонсон: Лондон не хочет, чтобы кризис вышел за границы Украины

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя слова о "праве Киева" на удары по России, заявил, что Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы Украины.
Ранее британский замминистра обороны Джеймса Хиппи заявил, что для Украины "абсолютно легитимно" наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. Он также не увидел "проблемы" в том, что для этих ударов может использоваться поставляемое западными странами, в том числе Британией, оружие.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
"Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины, но, как сказал наш министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, у Украины есть право на самооборону", - заявил Джонсон в эфире телеканала Talk TV, отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждениями заместителя министра обороны Великобритании.
Минобороны РФ ранее в ответ предупредило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ немедленно приведет к пропорциональному ответу, и советники одной из стран Запада, присутствующие в центрах решений в Киеве "не обязательно будут проблемой".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 20:01
Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово
 
В миреУкраинаРоссияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала