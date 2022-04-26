https://ria.ru/20220426/dzhonson-1785640735.html

Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России

Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 26.04.2022

Джонсон отреагировал на слова Минобороны Британии об ударах ВСУ по России

Премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя слова о "праве Киева" на удары по России, заявил, что Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:08

2022-04-26T23:08

2022-04-26T23:08

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ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя слова о "праве Киева" на удары по России, заявил, что Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы Украины.Ранее британский замминистра обороны Джеймса Хиппи заявил, что для Украины "абсолютно легитимно" наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. Он также не увидел "проблемы" в том, что для этих ударов может использоваться поставляемое западными странами, в том числе Британией, оружие."Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины, но, как сказал наш министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, у Украины есть право на самооборону", - заявил Джонсон в эфире телеканала Talk TV, отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждениями заместителя министра обороны Великобритании.Минобороны РФ ранее в ответ предупредило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ немедленно приведет к пропорциональному ответу, и советники одной из стран Запада, присутствующие в центрах решений в Киеве "не обязательно будут проблемой".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, великобритания