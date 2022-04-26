https://ria.ru/20220426/dym-1785427782.html

Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая

Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая - РИА Новости, 26.04.2022

Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая

Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T05:29

2022-04-26T05:29

2022-04-26T06:32

происшествия

сибирский фо

дальний восток

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747081333_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c3b255e77c92c171b7aa79e3c3d2113.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на своем сайте.Специалисты института отмечают, что сложная обстановка с природными пожарами на этой неделе также может сложиться на юге Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20220412/pozhary-1783082282.html

сибирский фо

дальний восток

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сибирский фо, дальний восток, китай