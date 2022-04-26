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Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая - РИА Новости, 26.04.2022
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Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая - РИА Новости, 26.04.2022
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая
Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T05:29
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происшествия
сибирский фо
дальний восток
китай
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на своем сайте.Специалисты института отмечают, что сложная обстановка с природными пожарами на этой неделе также может сложиться на юге Сибирского федерального округа.
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происшествия, сибирский фо, дальний восток, китай
05:29 26.04.2022 (обновлено: 06:32 26.04.2022)
 
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая

ВНИИ ГОЧС: природные пожары в КНР могут "задымить" российский Дальний Восток

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара
Дым от лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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Дым от лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на своем сайте.

"Из-за неблагоприятных направлений ветра и больших площадей действующих природных пожаров на территории КНР существуют риски задымлений населенных пунктов на юге и юго-востоке Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Специалисты института отмечают, что сложная обстановка с природными пожарами на этой неделе также может сложиться на юге Сибирского федерального округа.
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ПроисшествияСибирский ФОДальний ВостокКитай
 
 
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