https://ria.ru/20220426/dym-1785427782.html
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая - РИА Новости, 26.04.2022
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая
Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T05:29
2022-04-26T05:29
2022-04-26T06:32
происшествия
сибирский фо
дальний восток
китай
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на своем сайте.Специалисты института отмечают, что сложная обстановка с природными пожарами на этой неделе также может сложиться на юге Сибирского федерального округа.
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происшествия, сибирский фо, дальний восток, китай
05:29 26.04.2022 (обновлено: 06:32 26.04.2022)
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая
ВНИИ ГОЧС: природные пожары в КНР могут "задымить" российский Дальний Восток