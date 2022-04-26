https://ria.ru/20220426/dtp-1785537980.html

В Йошкар-Оле пьяный водитель устроил ДТП на чужом Porsche, погибла девушка

В Йошкар-Оле пьяный водитель устроил ДТП на чужом Porsche, погибла девушка - РИА Новости, 26.04.2022

В Йошкар-Оле пьяный водитель устроил ДТП на чужом Porsche, погибла девушка

Пьяный мужчина без водительских прав на чужом Porsche врезался в столб в Йошкар-Оле, в результате погибла его 17-летняя пассажирка, сообщило УГИБДД МВД по Марий РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:06

2022-04-26T15:06

2022-04-26T15:06

происшествия

йошкар-ола

porsche panamera

дтп

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина без водительских прав на чужом Porsche врезался в столб в Йошкар-Оле, в результате погибла его 17-летняя пассажирка, сообщило УГИБДД МВД по Марий Эл.ДТП произошло около 1.10 во вторник у дома 146 по улице Водопроводной."По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя Porsche Panamera, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на опору линии электропередачи. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 17-летняя девушка-пассажирка Porshe", - говорится в сообщении.Установлено, что за рулем иномарки находился житель Йошкар-Олы, который никогда не получал водительское удостоверение. "Автомашина, которой управлял водитель, ему не принадлежит. Проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте гражданин отказался. Также установлено, что ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности", - отмечается в сообщении.В отношении водителя составлены административные материалы за управление автомобилем без прав и за нарушение правил применения ремней безопасности как водителем, так и пассажиром. Также решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения."По факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, собран материал проверки, который в ближайшее время будет направлен в следственное управление СК РФ по Марий Эл", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220220/dtp-1773888024.html

йошкар-ола

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, йошкар-ола, porsche panamera, дтп, следственный комитет россии (ск рф)