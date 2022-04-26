В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок
В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок на средства из федерального бюджета
Проведение работ . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Амурская область из федерального бюджета получит 1,5 миллиарда рублей, дополнительное финансирование позволит привести в порядок 75 километров региональных дорог, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Как уточняет правительство Приамурья, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Областное правительство и региональный минтранс на постоянной основе ведут работу по привлечению федерального финансирования в дорожную отрасль региона. На дополнительные 1,5 миллиарда рублей приведем в норматив 75 км региональных дорог" - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
По информации минтранса области, план дорожного ремонта на сезон ежегодно готовится с перспективой контрактации на дополнительные средства.
"У нас подготовлена аукционная документация, после доведения средств федерального бюджета сразу будут начаты конкурентные процедуры. Выделение дополнительного финансирования в начале дорожно-строительного сезона позволит подрядным организациям области завершить дорожные работы в срок", - добавил министр транспорта области Александр Зеленин.
На выделенные средства планируется выполнить ремонт участков региональных дорог, в том числе Благовещенск – Гомелевка, Введеновка – Февральск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и других.