https://ria.ru/20220426/dorogi-1785507646.html

В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок

В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок - РИА Новости, 26.04.2022

В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок

Амурская область из федерального бюджета получит 1,5 миллиарда рублей, дополнительное финансирование позволит привести в порядок 75 километров региональных... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:29

2022-04-26T13:29

2022-04-26T13:29

амурская область

экономика

михаил мишустин

амурская область

россия

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Амурская область из федерального бюджета получит 1,5 миллиарда рублей, дополнительное финансирование позволит привести в порядок 75 километров региональных дорог, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как уточняет правительство Приамурья, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Областное правительство и региональный минтранс на постоянной основе ведут работу по привлечению федерального финансирования в дорожную отрасль региона. На дополнительные 1,5 миллиарда рублей приведем в норматив 75 км региональных дорог" - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По информации минтранса области, план дорожного ремонта на сезон ежегодно готовится с перспективой контрактации на дополнительные средства."У нас подготовлена аукционная документация, после доведения средств федерального бюджета сразу будут начаты конкурентные процедуры. Выделение дополнительного финансирования в начале дорожно-строительного сезона позволит подрядным организациям области завершить дорожные работы в срок", - добавил министр транспорта области Александр Зеленин.На выделенные средства планируется выполнить ремонт участков региональных дорог, в том числе Благовещенск – Гомелевка, Введеновка – Февральск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и других.

https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784096788.html

https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html

амурская область

россия

благовещенск

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Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, амурская область, россия, благовещенск, василий орлов (губернатор)