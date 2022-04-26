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В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок - РИА Новости, 26.04.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220426/dorogi-1785507646.html
В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок
В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок - РИА Новости, 26.04.2022
В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок
Амурская область из федерального бюджета получит 1,5 миллиарда рублей, дополнительное финансирование позволит привести в порядок 75 километров региональных... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:29
2022-04-26T13:29
амурская область
экономика
михаил мишустин
амурская область
россия
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Амурская область из федерального бюджета получит 1,5 миллиарда рублей, дополнительное финансирование позволит привести в порядок 75 километров региональных дорог, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как уточняет правительство Приамурья, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Областное правительство и региональный минтранс на постоянной основе ведут работу по привлечению федерального финансирования в дорожную отрасль региона. На дополнительные 1,5 миллиарда рублей приведем в норматив 75 км региональных дорог" - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По информации минтранса области, план дорожного ремонта на сезон ежегодно готовится с перспективой контрактации на дополнительные средства."У нас подготовлена аукционная документация, после доведения средств федерального бюджета сразу будут начаты конкурентные процедуры. Выделение дополнительного финансирования в начале дорожно-строительного сезона позволит подрядным организациям области завершить дорожные работы в срок", - добавил министр транспорта области Александр Зеленин.На выделенные средства планируется выполнить ремонт участков региональных дорог, в том числе Благовещенск – Гомелевка, Введеновка – Февральск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и других.
https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784096788.html
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экономика, михаил мишустин, амурская область, россия, благовещенск, василий орлов (губернатор)
13:29 26.04.2022
 
В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок

В Приамурье 75 километров дорог приведут в порядок на средства из федерального бюджета

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Амурская область из федерального бюджета получит 1,5 миллиарда рублей, дополнительное финансирование позволит привести в порядок 75 километров региональных дорог, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Как уточняет правительство Приамурья, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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"Областное правительство и региональный минтранс на постоянной основе ведут работу по привлечению федерального финансирования в дорожную отрасль региона. На дополнительные 1,5 миллиарда рублей приведем в норматив 75 км региональных дорог" - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
По информации минтранса области, план дорожного ремонта на сезон ежегодно готовится с перспективой контрактации на дополнительные средства.
"У нас подготовлена аукционная документация, после доведения средств федерального бюджета сразу будут начаты конкурентные процедуры. Выделение дополнительного финансирования в начале дорожно-строительного сезона позволит подрядным организациям области завершить дорожные работы в срок", - добавил министр транспорта области Александр Зеленин.
На выделенные средства планируется выполнить ремонт участков региональных дорог, в том числе Благовещенск – Гомелевка, Введеновка – Февральск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и других.
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Амурская областьЭкономикаМихаил МишустинАмурская областьРоссияБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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