Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами калибром 120 и 122 мм, сообщили в ДНР
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудница осматривает повреждения после обстрела в больнице в Донецке
Сотрудница осматривает повреждения после обстрела в больнице в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 120 и 122 мм, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 - н.п. Водяное – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть мин калибром 120 мм, 07:05 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - отмечается в сообщении.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.