https://ria.ru/20220426/dodon-1785587750.html

Додон призвал Кишинев и Тирасполь к сотрудничеству

Додон призвал Кишинев и Тирасполь к сотрудничеству - РИА Новости, 26.04.2022

Додон призвал Кишинев и Тирасполь к сотрудничеству

Кишинев и Тирасполь должны сотрудничать, чтобы справиться с провокациями и избежать втягивания Молдавии в военный конфликт, заявил экс-президент Молдавии,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:39

2022-04-26T17:39

2022-04-26T17:39

в мире

молдавия

тирасполь

кишинев

игорь додон

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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны сотрудничать, чтобы справиться с провокациями и избежать втягивания Молдавии в военный конфликт, заявил экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.По его словам, в обострении ситуации в регионе не заинтересован ни Кишинев, ни Тирасполь. Тем не менее, указал Додон, складывается впечатление, что "некто очень хочет привлечь Молдавию к активному участию в конфликте на Украине"."Руководство страны, администрация президента в первую очередь, должно выступить с четким посылом, чтобы успокоить общественность, дать твердые гарантии того, что сценарии, которые могут привести к развязыванию войны в Молдавии, будут предотвращены. Президент, министр иностранных дел, парламент должны выступить с необходимыми обращениями ко всем странам-партнерам и потребовать соблюдения нейтралитета Молдавии", - считает Додон.Он также подчеркнул, что власти должны прекратить все действия, которые могут подвергнуть страну и граждан серьезной военной опасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785537232.html

молдавия

тирасполь

кишинев

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, игорь додон