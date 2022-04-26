https://ria.ru/20220426/dnr-1785477533.html

Пушилин подписал указ об учреждении медали "За освобождение Мариуполя"

Пушилин подписал указ об учреждении медали "За освобождение Мариуполя" - РИА Новости, 26.04.2022

Пушилин подписал указ об учреждении медали "За освобождение Мариуполя"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник подписал указ об учреждении государственной награды – медали "За освобождение Мариуполя". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:43

2022-04-26T11:43

2022-04-26T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

александр семенов (батальон "восток")

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник подписал указ об учреждении государственной награды – медали "За освобождение Мариуполя"."Постановляю: учредить государственную награду - медаль "За освобождение Мариуполя", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте ДНР.Согласно тексту указа, медалью будут награждаться непосредственные участники штурма и освобождения Мариуполя в период с 25 февраля по 21 апреля, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении города из числа военнослужащих Вооруженных сил ДНР и других силовых и государственных структур республики, а также военнослужащие Вооруженных сил, воинских формирований и органов Российской Федерации.Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в тексте документа.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220425/zvanie-1785321469.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, россия, донецкая народная республика, мариуполь, игорь конашенков