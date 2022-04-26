https://ria.ru/20220426/detsad-1785632780.html

В Ульяновскую область прибыли сотрудники центра психологической помощи

В Ульяновскую область прибыли сотрудники центра психологической помощи - РИА Новости, 26.04.2022

В Ульяновскую область прибыли сотрудники центра психологической помощи

По поручению министра просвещения Сергея Кравцова ведущие сотрудники центра экстренной психологической помощи Московского государственного... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:26

2022-04-26T21:26

2022-04-26T22:44

происшествия

ульяновская область

россия

стрельба в детском саду в ульяновской области

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА/САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. По поручению министра просвещения Сергея Кравцова ведущие сотрудники центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета прибыли в Ульяновскую область после стрельбы в детсаду, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.Они окажут необходимую психологическую поддержку и помощь всем, кто в этом нуждается, включая воспитателей, воспитанников и их родителей, уточняет пресс-служба.Министерство просвещения РФ проводит проверку и выясняет причины трагедии в детском саду.Как сообщает министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в Telegram-канале, на месте трагедии в Вешкайме также работают психологи из местного реабилитационного центра "Сосновый Бор".

https://ria.ru/20220426/strelba-1785568271.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, ульяновская область, россия, стрельба в детском саду в ульяновской области, следственный комитет россии (ск рф)