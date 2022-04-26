17:02 26.04.2022 (обновлено: 18:55 26.04.2022)
Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке"
Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, убил владельца ружья при "пристрелке"
© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Автомобили полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
МОСКВА/САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, застрелил владельца ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной.
"Предположительно, они вдвоем пошли пристреливать оружие. Судя по всему, владелец оружия дал его в руки убийце, а он его застрелил. Потом с этим оружием он пошел в детский сад, двери фактически везде были закрыты, но женщина мыла полы, поэтому боковая дверь была открыта, он выстрелил в нее, ранил ее и зашел в помещение", - рассказал Коробко.
Вице-губернатор подчеркнул, что это предположительная информация, следственные действия еще идут.
По словам главы администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяны Стельмах, преступник и владелец оружия были соседями.
"По предварительным данным, ружье не его (преступника), он взял у соседа. К сожалению, сосед тоже погиб", - сказала Стельмах на видео, опубликованном министерством просвещения и воспитания региона в Telegram-канале.