https://ria.ru/20220426/detsad-1785576375.html

Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке"

Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке" - РИА Новости, 26.04.2022

Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке"

Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, застрелил владельца ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие, сообщил РИА Новости вице-губернатор... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:02

2022-04-26T17:02

2022-04-26T18:55

происшествия

ульяновская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в детском саду в ульяновской области

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605151_0:0:1461:823_1920x0_80_0_0_d192fac6e7381dd11904986713996ad3.jpg

МОСКВА/САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, застрелил владельца ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной.Вице-губернатор подчеркнул, что это предположительная информация, следственные действия еще идут.По словам главы администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяны Стельмах, преступник и владелец оружия были соседями.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве

https://ria.ru/20220426/strelba-1785561714.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области, татьяна москалькова