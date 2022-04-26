Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке" - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/detsad-1785576375.html
Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке"
Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке" - РИА Новости, 26.04.2022
Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке"
Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, застрелил владельца ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие, сообщил РИА Новости вице-губернатор... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:02
2022-04-26T18:55
происшествия
ульяновская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в детском саду в ульяновской области
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605151_0:0:1461:823_1920x0_80_0_0_d192fac6e7381dd11904986713996ad3.jpg
МОСКВА/САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, застрелил владельца ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной.Вице-губернатор подчеркнул, что это предположительная информация, следственные действия еще идут.По словам главы администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяны Стельмах, преступник и владелец оружия были соседями.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве
https://ria.ru/20220426/strelba-1785561714.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605151_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_41c99e166fb68503622b98143598a18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области, татьяна москалькова
17:02 26.04.2022 (обновлено: 18:55 26.04.2022)
 
Стрелявший в ульяновском детсаду убил владельца ружья при "пристрелке"

Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, убил владельца ружья при "пристрелке"

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Автомобили полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА/САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Стрелявший в ульяновском детсаду, предположительно, застрелил владельца ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие, сообщил РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения. Предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной.
"Предположительно, они вдвоем пошли пристреливать оружие. Судя по всему, владелец оружия дал его в руки убийце, а он его застрелил. Потом с этим оружием он пошел в детский сад, двери фактически везде были закрыты, но женщина мыла полы, поэтому боковая дверь была открыта, он выстрелил в нее, ранил ее и зашел в помещение", - рассказал Коробко.
Вице-губернатор подчеркнул, что это предположительная информация, следственные действия еще идут.
По словам главы администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяны Стельмах, преступник и владелец оружия были соседями.
"По предварительным данным, ружье не его (преступника), он взял у соседа. К сожалению, сосед тоже погиб", - сказала Стельмах на видео, опубликованном министерством просвещения и воспитания региона в Telegram-канале.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 16:18
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в детском саду в Ульяновской областиТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала