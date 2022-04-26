https://ria.ru/20220426/detsad-1785522346.html

При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя

При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя - РИА Новости, 26.04.2022

При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя

В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области, где погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:19

2022-04-26T14:19

2022-04-26T14:22

происшествия

ульяновская область

россия

алексей русских

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области, где погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь, сообщил губернатор региона Алексей Русских.Ранее во вторник в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области погибли четыре человека."Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду "Рябинка". Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель - ей оказывается медицинская помощь", - написал Русских в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220425/detonatsiya-1785327795.html

ульяновская область

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ульяновская область, россия, алексей русских