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При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя - РИА Новости, 26.04.2022
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При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя
При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя - РИА Новости, 26.04.2022
При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя
В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области, где погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:19
2022-04-26T14:22
происшествия
ульяновская область
россия
алексей русских
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области, где погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь, сообщил губернатор региона Алексей Русских.Ранее во вторник в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области погибли четыре человека."Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду "Рябинка". Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель - ей оказывается медицинская помощь", - написал Русских в своем Telegram-канале.
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происшествия, ульяновская область, россия, алексей русских
14:19 26.04.2022 (обновлено: 14:22 26.04.2022)
 
При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя

При стрельбе в детском саду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области, где погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Ранее во вторник в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области погибли четыре человека.
"Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду "Рябинка". Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель - ей оказывается медицинская помощь", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:10
Двое детей пострадали из-за детонации снаряда в детском саду в Удмуртии
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссияАлексей Русских
 
 
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