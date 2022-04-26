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При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя
При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя - РИА Новости, 26.04.2022
При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя
В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области, где погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:19
2022-04-26T14:19
2022-04-26T14:22
происшествия
ульяновская область
россия
алексей русских
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области, где погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь, сообщил губернатор региона Алексей Русских.Ранее во вторник в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области погибли четыре человека."Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду "Рябинка". Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель - ей оказывается медицинская помощь", - написал Русских в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220425/detonatsiya-1785327795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, россия, алексей русских
14:19 26.04.2022 (обновлено: 14:22 26.04.2022)
При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя
При стрельбе в детском саду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя