https://ria.ru/20220426/deti-1785445267.html

В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса

В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 26.04.2022

В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса

Порядка 1700 эвакуированных детей с Донбасса, оставшихся без попечения родителей, находятся на территории РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:54

2022-04-26T09:54

2022-04-26T10:06

общество

донбасс

мария львова-белова

россия

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Порядка 1700 эвакуированных детей с Донбасса, оставшихся без попечения родителей, находятся на территории РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."На сегодняшний день порядка 1700 детей находятся на территории России, которые имеют статус оставшихся без попечения родителей: часть детей из учреждений, часть детей, которые приехали с опекунами и родителями на территорию России", - сообщила Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".Она напомнила, что ранее были устроены во временные семьи из Подмосковья 27 детей из ДНР, и отметила, что работа по устройству детей в приемные семьи будет продолжена.

https://ria.ru/20220426/bezhentsy-1785438881.html

донбасс

россия

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, донбасс, мария львова-белова, россия, московская область (подмосковье), донецкая народная республика