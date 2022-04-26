https://ria.ru/20220426/deti-1785445267.html
В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса
В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 26.04.2022
В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса
Порядка 1700 эвакуированных детей с Донбасса, оставшихся без попечения родителей, находятся на территории РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:54
2022-04-26T09:54
2022-04-26T10:06
общество
донбасс
мария львова-белова
россия
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Порядка 1700 эвакуированных детей с Донбасса, оставшихся без попечения родителей, находятся на территории РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."На сегодняшний день порядка 1700 детей находятся на территории России, которые имеют статус оставшихся без попечения родителей: часть детей из учреждений, часть детей, которые приехали с опекунами и родителями на территорию России", - сообщила Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".Она напомнила, что ранее были устроены во временные семьи из Подмосковья 27 детей из ДНР, и отметила, что работа по устройству детей в приемные семьи будет продолжена.
https://ria.ru/20220426/bezhentsy-1785438881.html
донбасс
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, донбасс, мария львова-белова, россия, московская область (подмосковье), донецкая народная республика
09:54 26.04.2022 (обновлено: 10:06 26.04.2022)
В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса
Омбудсмен: в России около 1,7 тысячи детей из Донбасса, оставшихся без попечения родителей