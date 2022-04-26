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В Приднестровье возбудили уголовное дело по статье "теракт"
В Приднестровье возбудили уголовное дело по статье "теракт" - РИА Новости, 26.04.2022
В Приднестровье возбудили уголовное дело по статье "теракт"
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил два уголовных дела по факту террористической атаки на здание МГБ в Тирасполе,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:44
2022-04-26T12:44
2022-04-26T12:51
в мире
происшествия
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил два уголовных дела по факту террористической атаки на здание МГБ в Тирасполе, они заведены по статьям "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия" и "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом", сообщила пресс-служба СК ПМР.Накануне неизвестные произвели три выстрела из РПГ в здание министерства госбезопасности ПМР."По данному факту главным следственным управлением СК ПМР возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 203 УК ПМР (террористический акт, совершенный группой лиц, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 29 – пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 104 УК ПМР (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом)", - говорится в сообщении.Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц. Назначен ряд специальных экспертиз.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
https://ria.ru/20220426/pmr-1785492342.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, тирасполь, приднестровская молдавская республика
12:44 26.04.2022 (обновлено: 12:51 26.04.2022)
В Приднестровье возбудили уголовное дело по статье "теракт"
СК Приднестровья возбудили два уголовных дела после атаки на здание МГБ в Тирасполе
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил два уголовных дела по факту террористической атаки на здание МГБ в Тирасполе, они заведены по статьям "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия" и "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом", сообщила пресс-служба СК ПМР.
Накануне неизвестные произвели три выстрела из РПГ в здание министерства госбезопасности ПМР.
"По данному факту главным следственным управлением СК ПМР возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 203 УК ПМР (террористический акт, совершенный группой лиц, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 29 – пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 104 УК ПМР (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц. Назначен ряд специальных экспертиз.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики
, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе
несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.