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СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка - РИА Новости, 26.04.2022
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СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка
СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка - РИА Новости, 26.04.2022
СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T08:42
2022-04-26T08:42
россия
украина
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Дмитрия Герасименко, а также иных неустановленных лиц из числа военнослужащих указанной бригады. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.По данным СК, 24 апреля Герасименко и другие военные из указанного подразделения, находясь в населенных пунктах Водяное и Первомайское в ДНР, прицельно обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе на западной окраине Донецка. В результате был ранен 71-летний мирный житель, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки."Герасименко и его соучастники выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины. При этом они нарушили положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II", - добавили в СК.В ведомстве уточнили, что также устанавливаются другие украинские военнослужащие, причастные к преступлению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220425/obstrel-1785402241.html
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донецк (днр)
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россия, украина, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, министерство обороны украины, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика
08:42 26.04.2022
 
СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка

СК возбудил дело против старшего офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Дмитрия Герасименко, а также иных неустановленных лиц из числа военнослужащих указанной бригады. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.
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По данным СК, 24 апреля Герасименко и другие военные из указанного подразделения, находясь в населенных пунктах Водяное и Первомайское в ДНР, прицельно обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе на западной окраине Донецка. В результате был ранен 71-летний мирный житель, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"Герасименко и его соучастники выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины. При этом они нарушили положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II", - добавили в СК.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
РоссияУкраинаДонецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныВладимир ПутинСергей ЛавровДонецкая Народная Республика
 
 
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