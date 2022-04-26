https://ria.ru/20220426/delo-1785434721.html

СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка

СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка - РИА Новости, 26.04.2022

СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:42

2022-04-26T08:42

2022-04-26T08:42

россия

украина

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

владимир путин

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780838383_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1fb4cb2fd8153602a99c08844cfe44de.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Дмитрия Герасименко, а также иных неустановленных лиц из числа военнослужащих указанной бригады. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.По данным СК, 24 апреля Герасименко и другие военные из указанного подразделения, находясь в населенных пунктах Водяное и Первомайское в ДНР, прицельно обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе на западной окраине Донецка. В результате был ранен 71-летний мирный житель, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки."Герасименко и его соучастники выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины. При этом они нарушили положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II", - добавили в СК.В ведомстве уточнили, что также устанавливаются другие украинские военнослужащие, причастные к преступлению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220425/obstrel-1785402241.html

https://ria.ru/20220425/prestupleniya-1785321343.html

россия

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, министерство обороны украины, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика