https://ria.ru/20220426/defolt-1785583210.html

США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев

США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев

США почему-то обсуждают возможный дефолт России, хотя им самим пора его объявлять из-за больших проблем в собственной экономике, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:23

2022-04-26T17:23

2022-04-26T17:23

экономика

россия

сша

совет безопасности рф

николай патрушев

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США почему-то обсуждают возможный дефолт России, хотя им самим пора его объявлять из-за больших проблем в собственной экономике, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Пытаясь поддержать свою экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."При этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять", - добавил он.

https://ria.ru/20220417/medvedev-1783988720.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сша, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии