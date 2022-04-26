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США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
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США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев
США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев
США почему-то обсуждают возможный дефолт России, хотя им самим пора его объявлять из-за больших проблем в собственной экономике, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:23
2022-04-26T17:23
экономика
россия
сша
совет безопасности рф
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США почему-то обсуждают возможный дефолт России, хотя им самим пора его объявлять из-за больших проблем в собственной экономике, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Пытаясь поддержать свою экономику в условиях постоянного предкризисного состояния,&nbsp;США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."При этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять", - добавил он.
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экономика, россия, сша, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии
17:23 26.04.2022
 
США самим пора объявлять дефолт, заявил Патрушев

Патрушев: США обсуждают возможный дефолт России, хотя им самим пора объявлять его у себя

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США почему-то обсуждают возможный дефолт России, хотя им самим пора его объявлять из-за больших проблем в собственной экономике, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Пытаясь поддержать свою экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"При этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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ЭкономикаРоссияСШАСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСанкции в отношении России
 
 
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