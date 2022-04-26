https://ria.ru/20220426/davlenie-1785641697.html
США допустили наращивание давления на Россию из-за Украины
США допустили наращивание давления на Россию из-за Украины - РИА Новости, 26.04.2022
США допустили наращивание давления на Россию из-за Украины
США будут наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине, но готовы ответить взаимностью на смену курса, сказал официальный представитель... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:21
2022-04-26T23:21
2022-04-26T23:26
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США будут наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине, но готовы ответить взаимностью на смену курса, сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс добавил, что США видят в санкциях не самоцель, а средство достижение цели — прекращение боевых действий на Украине."Но это не означает, что привлечения к ответственности не будет. Конечно, ответственность должна быть, и мы проговаривали различные механизмы для этого", — сказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, россия
23:21 26.04.2022 (обновлено: 23:26 26.04.2022)
США допустили наращивание давления на Россию из-за Украины
Госдеп заявил, что США усилят давление на Россию в случае дальнейшей эскалации на Украине
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США будут наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине, но готовы ответить взаимностью на смену курса, сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс", — сказал он на брифинге для СМИ.
Прайс добавил, что США
видят в санкциях не самоцель, а средство достижение цели — прекращение боевых действий на Украине
.
"Но это не означает, что привлечения к ответственности не будет. Конечно, ответственность должна быть, и мы проговаривали различные механизмы для этого", — сказал он.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.