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Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках - РИА Новости, 26.04.2022
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Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках
Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках - РИА Новости, 26.04.2022
Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках
Цифровую систему оценки состояния пациентов стали использовать в 10 клиниках Москвы, она позволяет оперативно определять степень тяжести больных, сообщается на... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:21
2022-04-26T09:21
общество
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цифровую систему оценки состояния пациентов стали использовать в 10 клиниках Москвы, она позволяет оперативно определять степень тяжести больных, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Она рассказала, что цифровая система проста в использовании. Медработник вносит в нее данные о состоянии пациента, далее алгоритмы их анализируют и определяют его тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат: красный и оранжевый — тяжелый пациент, желтый — необходимо наблюдение, зеленый — стабильное состояние. Инструмент ускоряет работу врачей приемных отделений, помогая выявить пациентов, требующих особое внимание."Мы уже установили цифрового помощника в 10 городских стационарах — больницах имени С.И. Спасокукоцкого, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.В. Виноградова, И.В. Давыдовского, Л.А. Ворохобова, А.К. Ерамишанцева, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Боткинской больнице и ММКЦ "Коммунарка". В этом году планируем внедрить решение во всех взрослых больницах, затем приступим к использованию и в детских", — приводятся слова Раковой в сообщении.Отмечается, что во время первичного осмотра медик фиксирует температуру, артериальное давление, частоту дыхания, сердечных сокращений, сатурацию, а также жалобы, симптомы и анамнез, внося данные в цифровую систему. Объем вопросов различен, это зависит от причины обращения и особенностей заболевания. Сервис позволяет сократить время первичной оценки состояния пациента до пяти минут."Использовать цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов мы начали еще в период пандемии. Сервис зарекомендовал себя как эффективный, поэтому мы приняли решение расширить область его применения — внедрять его и в нековидных приемных отделениях", — добавила Ракова.Добавляется, что система имеет интуитивно понятный интерфейс и легко осваивается медиками. Она интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения и все данные, занесенные в систему, сразу попадают в электронную историю болезни и становятся доступными врачам больницы.
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общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова
09:21 26.04.2022
 
Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках

Ракова: цифровую систему оценки состояния пациентов внедрили в десяти клиниках Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цифровую систему оценки состояния пациентов стали использовать в 10 клиниках Москвы, она позволяет оперативно определять степень тяжести больных, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она рассказала, что цифровая система проста в использовании. Медработник вносит в нее данные о состоянии пациента, далее алгоритмы их анализируют и определяют его тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат: красный и оранжевый — тяжелый пациент, желтый — необходимо наблюдение, зеленый — стабильное состояние. Инструмент ускоряет работу врачей приемных отделений, помогая выявить пациентов, требующих особое внимание.
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"Мы уже установили цифрового помощника в 10 городских стационарах — больницах имени С.И. Спасокукоцкого, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.В. Виноградова, И.В. Давыдовского, Л.А. Ворохобова, А.К. Ерамишанцева, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Боткинской больнице и ММКЦ "Коммунарка". В этом году планируем внедрить решение во всех взрослых больницах, затем приступим к использованию и в детских", — приводятся слова Раковой в сообщении.
Отмечается, что во время первичного осмотра медик фиксирует температуру, артериальное давление, частоту дыхания, сердечных сокращений, сатурацию, а также жалобы, симптомы и анамнез, внося данные в цифровую систему. Объем вопросов различен, это зависит от причины обращения и особенностей заболевания. Сервис позволяет сократить время первичной оценки состояния пациента до пяти минут.
"Использовать цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов мы начали еще в период пандемии. Сервис зарекомендовал себя как эффективный, поэтому мы приняли решение расширить область его применения — внедрять его и в нековидных приемных отделениях", — добавила Ракова.
Добавляется, что система имеет интуитивно понятный интерфейс и легко осваивается медиками. Она интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения и все данные, занесенные в систему, сразу попадают в электронную историю болезни и становятся доступными врачам больницы.
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