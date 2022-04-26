https://ria.ru/20220426/bolnitsy-1785438252.html

Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках

Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках - РИА Новости, 26.04.2022

Ракова рассказала о новом алгоритме оценки состояния пациентов в клиниках

Цифровую систему оценки состояния пациентов стали использовать в 10 клиниках Москвы, она позволяет оперативно определять степень тяжести больных, сообщается на... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:21

2022-04-26T09:21

2022-04-26T09:21

общество

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цифровую систему оценки состояния пациентов стали использовать в 10 клиниках Москвы, она позволяет оперативно определять степень тяжести больных, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Она рассказала, что цифровая система проста в использовании. Медработник вносит в нее данные о состоянии пациента, далее алгоритмы их анализируют и определяют его тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат: красный и оранжевый — тяжелый пациент, желтый — необходимо наблюдение, зеленый — стабильное состояние. Инструмент ускоряет работу врачей приемных отделений, помогая выявить пациентов, требующих особое внимание."Мы уже установили цифрового помощника в 10 городских стационарах — больницах имени С.И. Спасокукоцкого, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.В. Виноградова, И.В. Давыдовского, Л.А. Ворохобова, А.К. Ерамишанцева, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Боткинской больнице и ММКЦ "Коммунарка". В этом году планируем внедрить решение во всех взрослых больницах, затем приступим к использованию и в детских", — приводятся слова Раковой в сообщении.Отмечается, что во время первичного осмотра медик фиксирует температуру, артериальное давление, частоту дыхания, сердечных сокращений, сатурацию, а также жалобы, симптомы и анамнез, внося данные в цифровую систему. Объем вопросов различен, это зависит от причины обращения и особенностей заболевания. Сервис позволяет сократить время первичной оценки состояния пациента до пяти минут."Использовать цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов мы начали еще в период пандемии. Сервис зарекомендовал себя как эффективный, поэтому мы приняли решение расширить область его применения — внедрять его и в нековидных приемных отделениях", — добавила Ракова.Добавляется, что система имеет интуитивно понятный интерфейс и легко осваивается медиками. Она интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения и все данные, занесенные в систему, сразу попадают в электронную историю болезни и становятся доступными врачам больницы.

https://ria.ru/20210120/robot-1593772089.html

https://realty.ria.ru/20220305/polikliniki-1776649306.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова