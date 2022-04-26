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Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы - РИА Новости, 26.04.2022
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Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы
Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы - РИА Новости, 26.04.2022
Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы
В ходе реорганизации части промзоны "Коровино" в Дмитровском районе Москвы будет создано примерно 12 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:15
2022-04-26T11:15
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Недвижимость. В ходе реорганизации части промзоны "Коровино" в Дмитровском районе Москвы будет создано примерно 12 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Дмитровском районе на севере Москвы располагается одна из крупнейших производственных территорий столицы – "Коровино" общей площадью более 35 гектаров. Часть этой зоны планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий, что позволит создать для горожан около 12 тысяч новых рабочих мест", – сказал он.Как уточнил заммэра, на реорганизуемой территории планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения общей площадью более 375 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта – до 2035 годаПрограмма редевелопмента столичных промзон "Индустриальные кварталы" предполагает комплексное развитие 2 тысяч гектаров неиспользуемых территорий. Градостроительный потенциал программы оценивается в 35 миллионов квадратных метров. Планируется, что реализация проекта позволит Москве получить около 550 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей бюджетных поступлений, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.
https://ria.ru/20220425/bochkarev-1785267065.html
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
11:15 26.04.2022
 

Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Недвижимость. В ходе реорганизации части промзоны "Коровино" в Дмитровском районе Москвы будет создано примерно 12 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В Дмитровском районе на севере Москвы располагается одна из крупнейших производственных территорий столицы – "Коровино" общей площадью более 35 гектаров. Часть этой зоны планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий, что позволит создать для горожан около 12 тысяч новых рабочих мест", – сказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Вчера, 11:02
Бочкарев: началось благоустройство территории инфекционной больницы №1
Как уточнил заммэра, на реорганизуемой территории планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения общей площадью более 375 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта – до 2035 года
Программа редевелопмента столичных промзон "Индустриальные кварталы" предполагает комплексное развитие 2 тысяч гектаров неиспользуемых территорий. Градостроительный потенциал программы оценивается в 35 миллионов квадратных метров. Планируется, что реализация проекта позволит Москве получить около 550 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей бюджетных поступлений, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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