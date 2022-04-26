https://ria.ru/20220426/bochkarev-1785468021.html

Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы

Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы - РИА Новости, 26.04.2022

Бочкарев: около 12 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы

В ходе реорганизации части промзоны "Коровино" в Дмитровском районе Москвы будет создано примерно 12 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:15

2022-04-26T11:15

2022-04-26T11:15

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Недвижимость. В ходе реорганизации части промзоны "Коровино" в Дмитровском районе Москвы будет создано примерно 12 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Дмитровском районе на севере Москвы располагается одна из крупнейших производственных территорий столицы – "Коровино" общей площадью более 35 гектаров. Часть этой зоны планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий, что позволит создать для горожан около 12 тысяч новых рабочих мест", – сказал он.Как уточнил заммэра, на реорганизуемой территории планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения общей площадью более 375 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта – до 2035 годаПрограмма редевелопмента столичных промзон "Индустриальные кварталы" предполагает комплексное развитие 2 тысяч гектаров неиспользуемых территорий. Градостроительный потенциал программы оценивается в 35 миллионов квадратных метров. Планируется, что реализация проекта позволит Москве получить около 550 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей бюджетных поступлений, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.

https://ria.ru/20220425/bochkarev-1785267065.html

москва

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Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва