https://ria.ru/20220426/biznes-1785487822.html

Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса

Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса - РИА Новости, 26.04.2022

Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:21

2022-04-26T12:21

2022-04-26T12:21

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном контроле, регулирующего проверки бизнеса.Как пояснил Краснов на заседании в Совете Федерации, в 2021 году прокуроры выявили порядка 800 незаконных проверок, в том числе вопреки установленному мораторию. Однако виновные чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке, что "порой носило символический характер"."Необходимо введение административной ответственности должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле. По нашей инициативе соответствующий законопроект подготовлен, и надеюсь, он будет поддержан сенаторами", - сказал Краснов.По его словам, позитивное влияние на уровень защиты прав предпринимателей окажет и изменение процедуры возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.С июля 2021 года новый закон о государственном и муниципальном контроле установил дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей.

https://ria.ru/20220425/biznes-1785321140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

совет федерации рф, экономика