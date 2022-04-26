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Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса - РИА Новости, 26.04.2022
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Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса
Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса - РИА Новости, 26.04.2022
Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:21
2022-04-26T12:21
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном контроле, регулирующего проверки бизнеса.Как пояснил Краснов на заседании в Совете Федерации, в 2021 году прокуроры выявили порядка 800 незаконных проверок, в том числе вопреки установленному мораторию. Однако виновные чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке, что "порой носило символический характер"."Необходимо введение административной ответственности должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле. По нашей инициативе соответствующий законопроект подготовлен, и надеюсь, он будет поддержан сенаторами", - сказал Краснов.По его словам, позитивное влияние на уровень защиты прав предпринимателей окажет и изменение процедуры возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.С июля 2021 года новый закон о государственном и муниципальном контроле установил дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей.
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совет федерации рф, экономика
12:21 26.04.2022
 
Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса

Краснов предложил ввести ответственность для чиновников за нарушения при проверках бизнеса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном контроле, регулирующего проверки бизнеса.
Как пояснил Краснов на заседании в Совете Федерации, в 2021 году прокуроры выявили порядка 800 незаконных проверок, в том числе вопреки установленному мораторию. Однако виновные чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке, что "порой носило символический характер".
"Необходимо введение административной ответственности должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле. По нашей инициативе соответствующий законопроект подготовлен, и надеюсь, он будет поддержан сенаторами", - сказал Краснов.
По его словам, позитивное влияние на уровень защиты прав предпринимателей окажет и изменение процедуры возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
С июля 2021 года новый закон о государственном и муниципальном контроле установил дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 14:40
Краснов: если есть сомнения, внеплановую проверку бизнеса нужно отменять
 
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