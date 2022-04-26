https://ria.ru/20220426/biznes-1785487822.html
Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса
Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса - РИА Новости, 26.04.2022
Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:21
2022-04-26T12:21
2022-04-26T12:21
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном контроле, регулирующего проверки бизнеса.Как пояснил Краснов на заседании в Совете Федерации, в 2021 году прокуроры выявили порядка 800 незаконных проверок, в том числе вопреки установленному мораторию. Однако виновные чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке, что "порой носило символический характер"."Необходимо введение административной ответственности должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле. По нашей инициативе соответствующий законопроект подготовлен, и надеюсь, он будет поддержан сенаторами", - сказал Краснов.По его словам, позитивное влияние на уровень защиты прав предпринимателей окажет и изменение процедуры возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.С июля 2021 года новый закон о государственном и муниципальном контроле установил дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей.
https://ria.ru/20220425/biznes-1785321140.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, экономика
Краснов предложил ввести ответственность за нарушения при проверках бизнеса
Краснов предложил ввести ответственность для чиновников за нарушения при проверках бизнеса
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести административную ответственность для чиновников за нарушение закона о государственном и муниципальном контроле, регулирующего проверки бизнеса.
Как пояснил Краснов на заседании в Совете Федерации
, в 2021 году прокуроры выявили порядка 800 незаконных проверок, в том числе вопреки установленному мораторию. Однако виновные чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке, что "порой носило символический характер".
"Необходимо введение административной ответственности должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле. По нашей инициативе соответствующий законопроект подготовлен, и надеюсь, он будет поддержан сенаторами", - сказал Краснов.
По его словам, позитивное влияние на уровень защиты прав предпринимателей окажет и изменение процедуры возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
С июля 2021 года новый закон о государственном и муниципальном контроле установил дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей.