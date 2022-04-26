https://ria.ru/20220426/bezopasnost-1785644339.html

Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России

Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России - РИА Новости, 26.04.2022

Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, сообщило во вторник посольство США в РФ. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:52

2022-04-26T23:52

2022-04-26T23:52

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, сообщило во вторник посольство США в РФ.Программа Международной оценки безопасности полетов ФАУ оценивает органы гражданской авиации всех стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты в США, в настоящее время выполняют полеты в США или участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнёрами из США."Авиакомпаниям из стран с рейтингом Категории 2 не разрешается выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся, а также они не имеют право использовать код американских авиакомпаний. В настоящее время ни одна авиакомпания не совершает регулярных рейсов между РФ и США",- говорится в сообщении посольства.

https://ria.ru/20220422/glonass-1784973478.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, в мире