Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России
Авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов для России
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, сообщило во вторник посольство США в РФ.
"Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, ограничив любое расширение услуг или партнерских отношений в результате несоблюдения Федеральным агентством воздушного транспорта РФ стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО)",- говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в telegram-канале.
Программа Международной оценки безопасности полетов ФАУ оценивает органы гражданской авиации всех стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты в США, в настоящее время выполняют полеты в США или участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнёрами из США.
"Авиакомпаниям из стран с рейтингом Категории 2 не разрешается выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся, а также они не имеют право использовать код американских авиакомпаний. В настоящее время ни одна авиакомпания не совершает регулярных рейсов между РФ и США",- говорится в сообщении посольства.