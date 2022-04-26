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Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России - РИА Новости, 26.04.2022
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Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России
Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России - РИА Новости, 26.04.2022
Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России
Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, сообщило во вторник посольство США в РФ. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:52
2022-04-26T23:52
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, сообщило во вторник посольство США в РФ.Программа Международной оценки безопасности полетов ФАУ оценивает органы гражданской авиации всех стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты в США, в настоящее время выполняют полеты в США или участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнёрами из США."Авиакомпаниям из стран с рейтингом Категории 2 не разрешается выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся, а также они не имеют право использовать код американских авиакомпаний. В настоящее время ни одна авиакомпания не совершает регулярных рейсов между РФ и США",- говорится в сообщении посольства.
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россия, сша, в мире
23:52 26.04.2022
 
Авиауправление США понизило рейтинг безопасности полетов для России

Авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов для России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, сообщило во вторник посольство США в РФ.
"Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, ограничив любое расширение услуг или партнерских отношений в результате несоблюдения Федеральным агентством воздушного транспорта РФ стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО)",- говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в telegram-канале.
Программа Международной оценки безопасности полетов ФАУ оценивает органы гражданской авиации всех стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты в США, в настоящее время выполняют полеты в США или участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнёрами из США.
"Авиакомпаниям из стран с рейтингом Категории 2 не разрешается выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся, а также они не имеют право использовать код американских авиакомпаний. В настоящее время ни одна авиакомпания не совершает регулярных рейсов между РФ и США",- говорится в сообщении посольства.
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