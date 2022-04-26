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Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию - РИА Новости, 26.04.2022

Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

Около 990 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них – за минувшие сутки, рассказал РИА... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:24

2022-04-26T09:24

2022-04-26T09:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 990 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них – за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего с начала конфликта госграницу России пересекли 986,8 тысячи беженцев, среди них – 179,9 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика