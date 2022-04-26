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Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/bezhentsy-1785438881.html
Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию - РИА Новости, 26.04.2022
Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Около 990 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них – за минувшие сутки, рассказал РИА... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:24
2022-04-26T09:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 990 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них – за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего с начала конфликта госграницу России пересекли 986,8 тысячи беженцев, среди них – 179,9 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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донбасс
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в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
09:24 26.04.2022
 
Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

Около 990 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около 990 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них – за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Всего с начала конфликта госграницу России пересекли 986,8 тысячи беженцев, среди них – 179,9 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

Эвакуированная жительница Мариуполя получает бесплатное питание в столовой пункта временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

Эвакуированные жители Мариуполя получают гуманитарную помощь в поселке Володарское
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

Эвакуированные жители Мариуполя перед отправкой на территорию РФ
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

Эвакуированный житель Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

Беженцы из Рубежного получают еду в лицее №2 города Старобельска
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
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