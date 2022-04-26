https://ria.ru/20220426/bayden-1785643780.html
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине
Президент США Джо Байден направил в сенат кандидатуру кадровой дипломатки Бриджит Бринк для утверждения в качестве посла на Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:47
2022-04-26T23:47
2022-04-26T23:47
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден направил в сенат кандидатуру кадровой дипломатки Бриджит Бринк для утверждения в качестве посла на Украине, сообщил Белый дом.Сейчас Бринк занимает пост посла в Словакии.США не имели полноценного посла на Украине с 2019 года, когда тогдашний президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.Сейчас посольство, эвакуированное из Киева во Львов, а оттуда – в Польшу, работает под руководством временной поверенной в делах США Кристины Квин.Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки.В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством. Она работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
https://ria.ru/20220426/ssha-1785634949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине Бринк