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Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине
Президент США Джо Байден направил в сенат кандидатуру кадровой дипломатки Бриджит Бринк для утверждения в качестве посла на Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:47
2022-04-26T23:47
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден направил в сенат кандидатуру кадровой дипломатки Бриджит Бринк для утверждения в качестве посла на Украине, сообщил Белый дом.Сейчас Бринк занимает пост посла в Словакии.США не имели полноценного посла на Украине с 2019 года, когда тогдашний президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.Сейчас посольство, эвакуированное из Киева во Львов, а оттуда – в Польшу, работает под руководством временной поверенной в делах США Кристины Квин.Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки.В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством. Она работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
https://ria.ru/20220426/ssha-1785634949.html
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в мире, сша, украина
23:47 26.04.2022
 
Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине

Байден отправил в сенат кандидатуру нового посла на Украине Бринк

© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден направил в сенат кандидатуру кадровой дипломатки Бриджит Бринк для утверждения в качестве посла на Украине, сообщил Белый дом.
Сейчас Бринк занимает пост посла в Словакии.
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США не имели полноценного посла на Украине с 2019 года, когда тогдашний президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.
Сейчас посольство, эвакуированное из Киева во Львов, а оттуда – в Польшу, работает под руководством временной поверенной в делах США Кристины Квин.
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Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки.
В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством. Она работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
 
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