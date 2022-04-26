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Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов - РИА Новости, 26.04.2022
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Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов
Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов - РИА Новости, 26.04.2022
Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов
У нового главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина репутация сильного экономиста, он хорошо знает как региональную... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:29
2022-04-26T14:29
политика
ярославская область
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У нового главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина репутация сильного экономиста, он хорошо знает как региональную специфику, так и особенности работы субъектов страны с федеральным центром, заявил РИА Новости ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования. С сентября 2016 года Баланин был заместителем председателя правительства Ярославской области, в 2019 году занял пост заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области. В феврале 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству."У Баланина репутация сильного экономиста. Он глубоко погружается в те сферы, которые курирует. В частности, в Ярославской области он курировал финансы, часть социальной сферы, высшую школу. Хорошо знает, как региональную специфику, так и особенности взаимодействия регионов с федеральным центром", - сказал Хохлов.Он отметил, что у Баланина выстроена широкая сеть горизонтальных связей с коллегами из других регионов, что будет способствовать в выстраивании конструктивного взаимодействия, а это очень важно в работе ФОМС.
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политика, ярославская область, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, михаил мишустин
14:29 26.04.2022
 
Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов

Ректор медуниверситета Хохлов: глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста

© Фото : правительство Ярославской областиИлья Баланин
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : правительство Ярославской области
Илья Баланин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У нового главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина репутация сильного экономиста, он хорошо знает как региональную специфику, так и особенности работы субъектов страны с федеральным центром, заявил РИА Новости ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования. С сентября 2016 года Баланин был заместителем председателя правительства Ярославской области, в 2019 году занял пост заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области. В феврале 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
"У Баланина репутация сильного экономиста. Он глубоко погружается в те сферы, которые курирует. В частности, в Ярославской области он курировал финансы, часть социальной сферы, высшую школу. Хорошо знает, как региональную специфику, так и особенности взаимодействия регионов с федеральным центром", - сказал Хохлов.
Он отметил, что у Баланина выстроена широкая сеть горизонтальных связей с коллегами из других регионов, что будет способствовать в выстраивании конструктивного взаимодействия, а это очень важно в работе ФОМС.
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ПолитикаЯрославская областьРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФМихаил Мишустин
 
 
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