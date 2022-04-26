https://ria.ru/20220426/balanin-1785526068.html

Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов

Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов - РИА Новости, 26.04.2022

Новый глава ФОМС Баланин имеет репутацию сильного экономиста, заявил Хохлов

У нового главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина репутация сильного экономиста, он хорошо знает как региональную... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:29

2022-04-26T14:29

2022-04-26T14:29

политика

ярославская область

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У нового главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина репутация сильного экономиста, он хорошо знает как региональную специфику, так и особенности работы субъектов страны с федеральным центром, заявил РИА Новости ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования. С сентября 2016 года Баланин был заместителем председателя правительства Ярославской области, в 2019 году занял пост заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области. В феврале 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству."У Баланина репутация сильного экономиста. Он глубоко погружается в те сферы, которые курирует. В частности, в Ярославской области он курировал финансы, часть социальной сферы, высшую школу. Хорошо знает, как региональную специфику, так и особенности взаимодействия регионов с федеральным центром", - сказал Хохлов.Он отметил, что у Баланина выстроена широкая сеть горизонтальных связей с коллегами из других регионов, что будет способствовать в выстраивании конструктивного взаимодействия, а это очень важно в работе ФОМС.

https://ria.ru/20211206/oms-1762459595.html

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Севастиан Котов

политика, ярославская область, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, михаил мишустин