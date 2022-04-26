https://ria.ru/20220426/azarov-1785523002.html
Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка
Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка - РИА Новости, 26.04.2022
Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка
Денис Азаров сообщил РИА Новости, что ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:23
2022-04-26T14:23
2022-04-26T15:13
культура
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театр романа виктюка
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денис азаров
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Денис Азаров сообщил РИА Новости, что ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка."Я не совсем покинул театр, я ушел с поста руководителя и стал председателем художественного совета театра", — говорит Азаров.О причинах принятия такого решения он отказался говорить.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе театра, Азаров покинул пост по собственному желанию, заявление он написал 18 апреля. "Денис Азаров был назначен на пост худрука театра в конце 2020 года через месяц после смерти основателя театра Романа Виктюка. Это было одно из успешных назначений за последнее время. Он нашел общий язык с артистами Виктюка и выпустил с ними две большие премьеры – "Пир" по текстам обэриутов и "Мертвые души" по мотивам поэмы Гоголя", — сказано в сообщении. Нового худрука пока не назначили, единственным руководителем театра остается директор Александр Смертин.
https://ria.ru/20220425/orkestr-1785320804.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, театр, театр романа виктюка, знаменитости, денис азаров
14:23 26.04.2022 (обновлено: 15:13 26.04.2022)
Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка
Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка, но не покинул учреждение
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Денис Азаров сообщил РИА Новости, что ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка.
"Я не совсем покинул театр, я ушел с поста руководителя и стал председателем художественного совета театра", — говорит Азаров.
О причинах принятия такого решения он отказался говорить.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе театра, Азаров покинул пост по собственному желанию, заявление он написал 18 апреля.
"Денис Азаров был назначен на пост худрука театра в конце 2020 года через месяц после смерти основателя театра Романа Виктюка. Это было одно из успешных назначений за последнее время. Он нашел общий язык с артистами Виктюка и выпустил с ними две большие премьеры – "Пир" по текстам обэриутов и "Мертвые души" по мотивам поэмы Гоголя", — сказано в сообщении.
Нового худрука пока не назначили, единственным руководителем театра остается директор Александр Смертин.