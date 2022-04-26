https://ria.ru/20220426/azarov-1785523002.html

Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка

Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка - РИА Новости, 26.04.2022

Денис Азаров ушел с поста худрука Театра Романа Виктюка

Денис Азаров сообщил РИА Новости, что ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:23

2022-04-26T14:23

2022-04-26T15:13

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Денис Азаров сообщил РИА Новости, что ушел с поста художественного руководителя Театра Романа Виктюка."Я не совсем покинул театр, я ушел с поста руководителя и стал председателем художественного совета театра", — говорит Азаров.О причинах принятия такого решения он отказался говорить.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе театра, Азаров покинул пост по собственному желанию, заявление он написал 18 апреля. "Денис Азаров был назначен на пост худрука театра в конце 2020 года через месяц после смерти основателя театра Романа Виктюка. Это было одно из успешных назначений за последнее время. Он нашел общий язык с артистами Виктюка и выпустил с ними две большие премьеры – "Пир" по текстам обэриутов и "Мертвые души" по мотивам поэмы Гоголя", — сказано в сообщении. Нового худрука пока не назначили, единственным руководителем театра остается директор Александр Смертин.

https://ria.ru/20220425/orkestr-1785320804.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр романа виктюка, знаменитости, денис азаров