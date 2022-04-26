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МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР - РИА Новости, 26.04.2022
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МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР
МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР - РИА Новости, 26.04.2022
МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР
Попытки стран Запада построить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик, заявил в интервью РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:29
2022-04-26T13:28
в мире
атр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
индийский океан
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Попытки стран Запада построить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.Он выразил уверенность, что страны региона не пойдут по этому пути."Это не то, что нужно подавляющему большинству расположенных здесь стран, главным интересом которых было и остаётся сохранение в зоне Тихого и Индийского океанов стабильности и мирных условий для устойчивого развития и углубления инклюзивной трансрегиональной взаимосвязанности", - добавил замминистра.Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220426/ucheniya-1785481453.html
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в мире, атр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), индийский океан
12:29 26.04.2022 (обновлено: 13:28 26.04.2022)
 
МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР

Замглавы МИД Моргулов: планы Запада построить удобную им безопасность в АТР ведут в тупик

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Попытки стран Запада построить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Очевидно, что попытки западников выстроить выгодную только для себя архитектуру безопасности не отвечают интересам регионального сообщества, противоречат объективно развивающимся интеграционным процессам в АТР на основе равноправия и учета интересов всех игроков. Предлагаемый путь – тупиковый, чреватый серьезными издержками", - заявил Моргулов.
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Он выразил уверенность, что страны региона не пойдут по этому пути.
"Это не то, что нужно подавляющему большинству расположенных здесь стран, главным интересом которых было и остаётся сохранение в зоне Тихого и Индийского океанов стабильности и мирных условий для устойчивого развития и углубления инклюзивной трансрегиональной взаимосвязанности", - добавил замминистра.
Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова >>
 
В миреАТРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Индийский океан
 
 
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