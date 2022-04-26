https://ria.ru/20220426/atr-1785491144.html

МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР

МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР - РИА Новости, 26.04.2022

МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР

Попытки стран Запада построить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик, заявил в интервью РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:29

2022-04-26T12:29

2022-04-26T13:28

в мире

атр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

индийский океан

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Попытки стран Запада построить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.Он выразил уверенность, что страны региона не пойдут по этому пути."Это не то, что нужно подавляющему большинству расположенных здесь стран, главным интересом которых было и остаётся сохранение в зоне Тихого и Индийского океанов стабильности и мирных условий для устойчивого развития и углубления инклюзивной трансрегиональной взаимосвязанности", - добавил замминистра.Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова >>

https://ria.ru/20220426/ucheniya-1785481453.html

атр

индийский океан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, атр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), индийский океан