12:29 26.04.2022 (обновлено: 13:28 26.04.2022)
МИД назвал тупиковыми планы Запада построить удобную им безопасность в АТР
Замглавы МИД Моргулов: планы Запада построить удобную им безопасность в АТР ведут в тупик
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Попытки стран Запада построить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Очевидно, что попытки западников выстроить выгодную только для себя архитектуру безопасности не отвечают интересам регионального сообщества, противоречат объективно развивающимся интеграционным процессам в АТР на основе равноправия и учета интересов всех игроков. Предлагаемый путь – тупиковый, чреватый серьезными издержками", - заявил Моргулов.
Он выразил уверенность, что страны региона не пойдут по этому пути.
"Это не то, что нужно подавляющему большинству расположенных здесь стран, главным интересом которых было и остаётся сохранение в зоне Тихого и Индийского океанов стабильности и мирных условий для устойчивого развития и углубления инклюзивной трансрегиональной взаимосвязанности", - добавил замминистра.