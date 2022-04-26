https://ria.ru/20220426/ataka-1785429681.html

В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском

В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском - РИА Новости, 26.04.2022

В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском

Украинские силовики пытаются контратаковать в селе Новотошковское, занятом силами Луганской Народной Республики, сообщил командир бригады Народной милиции ЛНР с РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:09

2022-04-26T07:09

2022-04-26T11:11

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луганская народная республика

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народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики пытаются контратаковать в селе Новотошковское, занятом силами Луганской Народной Республики, сообщил командир бригады Народной милиции ЛНР с позывным "Джафар".По словам командира, подразделения Народной милиции активно используют квадрокоптеры, чтобы видеть передвижения противника."Разведка, наведение огня, слежение за противником — круг использования коптеров достаточно широк", — добавил "Джафар".Эта техника "поменяла ход боя", подчеркнул он.Народная милиция также поделилась с журналистами панорамой Новотошковского, снятой с коптера. На видео хорошо видно, что село сильно пострадало от обстрелов. По данным оборонного ведомства, сейчас в селе остаются всего несколько мирных жителей.Новотошковское имеет важное значение для развития освобождения города Попасная, в котором еще остаются районы, подконтрольные украинским националистам.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/kadyrov-1785417397.html

попасная

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Вид с коптера разрушенного из-за обстрелов села Новотошковское (ЛНР) Народная милиция ЛНР показала панораму разрушенного из-за обстрелов села Новотошковское, снятую с коптера. В ведомстве рассказали, что сейчас в селе отражают атаки украинских силовиков. 2022-04-26T07:09 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, попасная, луганская народная республика, лнр, народная милиция лнр