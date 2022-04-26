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В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском - РИА Новости, 26.04.2022
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В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском
В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском - РИА Новости, 26.04.2022
В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском
Украинские силовики пытаются контратаковать в селе Новотошковское, занятом силами Луганской Народной Республики, сообщил командир бригады Народной милиции ЛНР с РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:09
2022-04-26T11:11
в мире
попасная
луганская народная республика
лнр
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики пытаются контратаковать в селе Новотошковское, занятом силами Луганской Народной Республики, сообщил командир бригады Народной милиции ЛНР с позывным "Джафар".По словам командира, подразделения Народной милиции активно используют квадрокоптеры, чтобы видеть передвижения противника."Разведка, наведение огня, слежение за противником — круг использования коптеров достаточно широк", — добавил "Джафар".Эта техника "поменяла ход боя", подчеркнул он.Народная милиция также поделилась с журналистами панорамой Новотошковского, снятой с коптера. На видео хорошо видно, что село сильно пострадало от обстрелов. По данным оборонного ведомства, сейчас в селе остаются всего несколько мирных жителей.Новотошковское имеет важное значение для развития освобождения города Попасная, в котором еще остаются районы, подконтрольные украинским националистам.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вид с коптера разрушенного из-за обстрелов села Новотошковское (ЛНР)
Народная милиция ЛНР показала панораму разрушенного из-за обстрелов села Новотошковское, снятую с коптера. В ведомстве рассказали, что сейчас в селе отражают атаки украинских силовиков.
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в мире, попасная, луганская народная республика, лнр, народная милиция лнр
07:09 26.04.2022 (обновлено: 11:11 26.04.2022)
 
В ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском

Народная милиция ЛНР сообщила об отражении атак Киева в Новотошковском

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики пытаются контратаковать в селе Новотошковское, занятом силами Луганской Народной Республики, сообщил командир бригады Народной милиции ЛНР с позывным "Джафар".

"Отражаем атаки противника. Танковыми подразделениями пытается выбить (нас. — Прим. ред.) огнем. С предельных дистанций, не особо прицельно, но беспокоит. Сейчас отражаем, готовимся продолжать наступление", — рассказал он журналистам.

По словам командира, подразделения Народной милиции активно используют квадрокоптеры, чтобы видеть передвижения противника.
"Разведка, наведение огня, слежение за противником — круг использования коптеров достаточно широк", — добавил "Джафар".
Эта техника "поменяла ход боя", подчеркнул он.
Народная милиция также поделилась с журналистами панорамой Новотошковского, снятой с коптера. На видео хорошо видно, что село сильно пострадало от обстрелов. По данным оборонного ведомства, сейчас в селе остаются всего несколько мирных жителей.
Новотошковское имеет важное значение для развития освобождения города Попасная, в котором еще остаются районы, подконтрольные украинским националистам.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаЛНРНародная милиция ЛНР
 
 
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