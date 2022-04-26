https://ria.ru/20220426/arest-1785619987.html
Суд арестовал второго фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева
Суд арестовал второго фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева - РИА Новости, 26.04.2022
Суд арестовал второго фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Максима Дружинина, подозреваемого в попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:58
2022-04-26T19:58
2022-04-26T20:08
происшествия
владимир соловьев (телеведущий)
украина
россия
вгтрк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Максима Дружинина, подозреваемого в попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: избрать в отношении подозреваемого Дружинина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 25 июня 2022 года", - огласила решение судья Елена Ленская.Ранее суд арестовал другого фигуранта этого дела - Василия Стрижакова.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, до этого мужчина, скрывавший лицо от публики, успел пояснить, что является уроженцем Эстонской ССР, зарегистрирован под Сергиевым Посадом, холост, детей нет. Он также отметил, что трудоустроен маляром в РЖД.По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, вину он не признает, к какому-либо нападению или убийству не готовился.Пока СК подал ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир соловьев (телеведущий), украина, россия, вгтрк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
19:58 26.04.2022 (обновлено: 20:08 26.04.2022)
Суд арестовал второго фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева
Суд отправил фигуранта дела о покушении на Соловьева Дружинина в СИЗО до 25 июня
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Максима Дружинина, подозреваемого в попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: избрать в отношении подозреваемого Дружинина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 25 июня 2022 года", - огласила решение судья Елена Ленская
.
Ранее суд арестовал другого фигуранта этого дела - Василия Стрижакова.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, до этого мужчина, скрывавший лицо от публики, успел пояснить, что является уроженцем Эстонской ССР, зарегистрирован под Сергиевым Посадом
, холост, детей нет. Он также отметил, что трудоустроен маляром в РЖД
.
По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, вину он не признает, к какому-либо нападению или убийству не готовился.
Пока СК
подал ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.
Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".
В понедельник ФСБ
сообщила о задержании шести членов запрещенной в России
неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины
убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева
. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве
неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой
, Евгения Попова
, режиссера Тиграна Кеосаяна
, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева
убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины
.
*Организация признана террористической и запрещена в России