https://ria.ru/20220426/arest-1785599313.html

Суд арестовал первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева

Суд арестовал первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева - РИА Новости, 26.04.2022

Суд арестовал первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева

В Москве арестовали Василия Стрижакова — первого фигуранта дела о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:25

2022-04-26T18:25

2022-04-26T22:23

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве арестовали Василия Стрижакова — первого фигуранта дела о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: избрать в отношении подозреваемого Стрижакова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 25 июня 2022 года", — огласила решение судья Наталия Дударь.В ходе слушания мужчина заявил, что был дважды судим: по наркотической статье и за покушение на убийство, и оба раза был направлен на принудительное лечение. Подозреваемый — уроженец Москвы, официально не трудоустроен, был в браке без детей, однако его супруга погибла. Вину Стрижаков не признал.Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных: Максима Дружинина и Василия Стрижакова.Подозреваемым вменяются статьи УК "Покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, а также поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации России на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие подобные случаи, включая безнаказанные убийства, в частности Олеся Бузины.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html

https://ria.ru/20220425/simonyan-1785392322.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

украина

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)