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Антонов заявил, что США стремятся нанести максимальный ущерб России - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/antonov-1785428006.html
Антонов заявил, что США стремятся нанести максимальный ущерб России
Антонов заявил, что США стремятся нанести максимальный ущерб России - РИА Новости, 26.04.2022
Антонов заявил, что США стремятся нанести максимальный ущерб России
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. Слова... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T05:37
2022-04-26T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
анатолий антонов
сша
россия
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале посольства.Глава дипмиссии, прокомментировав намерение Белого дома запросить у конгресса дополнительные ассигнования для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину, задался вопросом, не лучше ли "использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?".По мнению посла, США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, "тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/novosti-1785427360.html
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анатолий антонов, сша, россия, украина, в мире
05:37 26.04.2022 (обновлено: 11:25 26.04.2022)
 
Антонов заявил, что США стремятся нанести максимальный ущерб России

Посол Антонов: США стремятся затянуть операцию на Украине и нанести максимальный ущерб РФ

© AFP 2022 / Mandel NganПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть спецоперацию на Украине. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале посольства.
Глава дипмиссии, прокомментировав намерение Белого дома запросить у конгресса дополнительные ассигнования для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину, задался вопросом, не лучше ли "использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?".

"Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца", — сказал Антонов.

По мнению посла, США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, "тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".
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Посольство России заявило о прогрессе в освещении ситуации на Украине в США
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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