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ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге - РИА Новости, 25.04.2022
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ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге
ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге - РИА Новости, 25.04.2022
ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге
Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга, заявил в понедельник РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:30
2022-04-25T10:37
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
кременчуг
в мире
безопасность
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785261236.html
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), кременчуг, в мире, безопасность, игорь конашенков
10:30 25.04.2022 (обновлено: 10:37 25.04.2022)
 
ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге

Минобороны: ВС России уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", - сказал Конашенков.
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Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КременчугВ миреБезопасностьИгорь Конашенков
 
 
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