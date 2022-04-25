https://ria.ru/20220425/zavod-1785259744.html

ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге

ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге - РИА Новости, 25.04.2022

ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге

Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга, заявил в понедельник РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:30

2022-04-25T10:30

2022-04-25T10:37

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

кременчуг

в мире

безопасность

игорь конашенков

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785261236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), кременчуг, в мире, безопасность, игорь конашенков