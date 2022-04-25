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ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге
ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге - РИА Новости, 25.04.2022
ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге
Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга, заявил в понедельник РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:30
2022-04-25T10:30
2022-04-25T10:37
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
кременчуг
в мире
безопасность
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785261236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), кременчуг, в мире, безопасность, игорь конашенков
10:30 25.04.2022 (обновлено: 10:37 25.04.2022)
ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ в Кременчуге
Минобороны: ВС России уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге