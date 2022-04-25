Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/zapad-1785307462.html
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин
На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, но это не получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:48
2022-04-25T15:03
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
европа
сша
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, но это не получается, заявил президент России Владимир Путин."На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе", - добавил он.
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, россия, европа, сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
13:48 25.04.2022 (обновлено: 15:03 25.04.2022)
 
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин

Путин заявил о безуспешной попытке Запада расколоть российское общество

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, но это не получается, заявил президент России Владимир Путин.
"На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе", - добавил он.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00Медиавойны
"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ миреРоссияЕвропаСШАСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала