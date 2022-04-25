https://ria.ru/20220425/zapad-1785307462.html

Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин

Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022

Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин

На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, но это не получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:48

2022-04-25T13:48

2022-04-25T15:03

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

европа

сша

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, но это не получается, заявил президент России Владимир Путин."На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе", - добавил он.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, европа, сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр