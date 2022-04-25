https://ria.ru/20220425/zapad-1785307462.html
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин
На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, но это не получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:48
2022-04-25T13:48
2022-04-25T15:03
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
европа
сша
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, но это не получается, заявил президент России Владимир Путин."На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе", - добавил он.
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, европа, сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
13:48 25.04.2022 (обновлено: 15:03 25.04.2022)
Запад пытается расколоть российское общество, заявил Путин
Путин заявил о безуспешной попытке Запада расколоть российское общество