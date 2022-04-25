https://ria.ru/20220425/zakavkaze-1785233913.html

В МИД сообщили, что женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу

В МИД сообщили, что женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД сообщили, что женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу

Женевские дискуссии по Закавказью, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, "партнеры"... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T03:47

2022-04-25T03:47

2022-04-25T10:11

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россия

оон

обсе

евросоюз

грузия

швейцария

южная осетия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Женевские дискуссии по Закавказью, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, "партнеры" фактически взяли в заложники важнейший для региона переговорный формат, что может иметь последствия для Южного Кавказа, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.По его словам, эти участники дискуссий фактически "взяли в заложники" важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности."Так что вся ответственность за срыв переговоров — полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это — один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат", — отметил Гончар.Он подчеркнул, что "недружественные и политизированные шаги западных "партнеров" не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе", могут "привести к возникновению неопределенности в этом регионе".Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями являются ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США. Дискуссии выступают также в роли одной из площадок диалога России и Грузии, между которыми не существует дипломатических отношений.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>

https://ria.ru/20220422/zakavkaze-1784928465.html

https://ria.ru/20220406/zakavkaze-1781991012.html

россия

грузия

швейцария

южная осетия

абхазия

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в мире, россия, оон, обсе, евросоюз, грузия, швейцария, южная осетия, абхазия