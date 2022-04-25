03:47 25.04.2022 (обновлено: 10:11 25.04.2022)
В МИД сообщили, что женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу
Российский дипломат Гончар: женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Женевские дискуссии по Закавказью, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, "партнеры" фактически взяли в заложники важнейший для региона переговорный формат, что может иметь последствия для Южного Кавказа, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"Что касается женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это — не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит "тройке" сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ), отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной, 56-й раунд", — сказал дипломат.
По его словам, эти участники дискуссий фактически "взяли в заложники" важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности.
"Так что вся ответственность за срыв переговоров — полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это — один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат", — отметил Гончар.
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Он подчеркнул, что "недружественные и политизированные шаги западных "партнеров" не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе", могут "привести к возникновению неопределенности в этом регионе".