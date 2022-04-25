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США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2022
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США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ
США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2022
США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ
США настаивают на закрытом рассмотрении на островах Фиджи дела о задержанной там суперъяхте Amadea, которая, как утверждается, принадлежит российскому... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:18
2022-04-25T11:18
в мире
сша
фиджи
сулейман керимов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США настаивают на закрытом рассмотрении на островах Фиджи дела о задержанной там суперъяхте Amadea, которая, как утверждается, принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, сообщает в понедельник сайт газеты "Фиджи таймс".По ее данным, юрист государственной прокуратуры Фиджи Джейнита Прасад заявила, что вопрос о яхте слушался утром в Верховном суде в столице страны Суве.Как сообщила Прасад, США захотели, чтобы показания давались в кабинете судьи, поскольку содержали конфиденциальную информацию о санкциях со стороны Америки, и просили, чтобы данные не сообщались прессе, а журналисты не должны сообщать ничего из зала суда.Как сообщает сайт вещательной корпорации FBC, на суде появился адвокат Фейхал Ханифф от имени инвестиционной компании Millemarin, которая зарегистрирована как владелец яхты Amadea.Яхта Amadea бросила якорь в порту Лаутока неделю назад и была задержана.Ранее предполагалось, что яхта могла зайти в экономическую зону страны без надлежащего разрешения от соответствующих органов.
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в мире, сша, фиджи, сулейман керимов
11:18 25.04.2022
 
США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ

"Fiji Times": США настаивают на закрытом рассмотрении дела о задержанной яхте Керимова

© AFP 2022 / Fiji Sun/Leon LordЯхта Amadea у пристани Куинс в Лаутоке, Фиджи
Яхта Amadea у пристани Куинс в Лаутоке, Фиджи - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / Fiji Sun/Leon Lord
Яхта Amadea у пристани Куинс в Лаутоке, Фиджи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США настаивают на закрытом рассмотрении на островах Фиджи дела о задержанной там суперъяхте Amadea, которая, как утверждается, принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, сообщает в понедельник сайт газеты "Фиджи таймс".
По ее данным, юрист государственной прокуратуры Фиджи Джейнита Прасад заявила, что вопрос о яхте слушался утром в Верховном суде в столице страны Суве.
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Как сообщила Прасад, США захотели, чтобы показания давались в кабинете судьи, поскольку содержали конфиденциальную информацию о санкциях со стороны Америки, и просили, чтобы данные не сообщались прессе, а журналисты не должны сообщать ничего из зала суда.
Как сообщает сайт вещательной корпорации FBC, на суде появился адвокат Фейхал Ханифф от имени инвестиционной компании Millemarin, которая зарегистрирована как владелец яхты Amadea.
Яхта Amadea бросила якорь в порту Лаутока неделю назад и была задержана.
Ранее предполагалось, что яхта могла зайти в экономическую зону страны без надлежащего разрешения от соответствующих органов.
 
В миреСШАФиджиСулейман Керимов
 
 
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