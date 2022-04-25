https://ria.ru/20220425/yakhta-1785272004.html

США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ

США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2022

США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова, сообщили СМИ

США настаивают на закрытом рассмотрении на островах Фиджи дела о задержанной там суперъяхте Amadea, которая, как утверждается, принадлежит российскому... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:18

2022-04-25T11:18

2022-04-25T11:18

в мире

сша

фиджи

сулейман керимов

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США настаивают на закрытом рассмотрении на островах Фиджи дела о задержанной там суперъяхте Amadea, которая, как утверждается, принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, сообщает в понедельник сайт газеты "Фиджи таймс".По ее данным, юрист государственной прокуратуры Фиджи Джейнита Прасад заявила, что вопрос о яхте слушался утром в Верховном суде в столице страны Суве.Как сообщила Прасад, США захотели, чтобы показания давались в кабинете судьи, поскольку содержали конфиденциальную информацию о санкциях со стороны Америки, и просили, чтобы данные не сообщались прессе, а журналисты не должны сообщать ничего из зала суда.Как сообщает сайт вещательной корпорации FBC, на суде появился адвокат Фейхал Ханифф от имени инвестиционной компании Millemarin, которая зарегистрирована как владелец яхты Amadea.Яхта Amadea бросила якорь в порту Лаутока неделю назад и была задержана.Ранее предполагалось, что яхта могла зайти в экономическую зону страны без надлежащего разрешения от соответствующих органов.

https://ria.ru/20220424/nedvizhimost-1785194265.html

сша

фиджи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, фиджи, сулейман керимов