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"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf - РИА Новости, 25.04.2022
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Культура
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"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf
"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf - РИА Новости, 25.04.2022
"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf
Шоу Netflix "Ведьмак" получило две награды BAFTA TV Craft Awards. Об этом сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:00
2022-04-25T12:00
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кино и сериалы
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bafta
генри кавилл
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шоу Netflix "Ведьмак" получило две награды BAFTA TV Craft Awards. Об этом сообщается на сайте мероприятия. Барри Гауэру и Саре Гауэр вручили призы за грим и прически. Дади Эйнарссон, Гэвин Раунд, Александар Пежич, Оливер Каббедж, Стефано Пепин и Джет Омошеби победили в категории "Специальные, визуальные и графические эффекты". Сериал "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главную роль исполняет Генри Кавилл. Его герой — Геральт из Ривии, мутант, который зарабатывает, охотясь на чудовищ. Однажды в жизни одинокого борца с монстрами появляются Цири и Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт готов на все, чтобы спасти девочку. Также премии BAFTA TV Craft Awards было удостоено шоу "Садоводы". Проект с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом получил награды за музыку, освещение и декорации. Черная комедия основана на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Герои Колман и Тьюлиса — на первый взгляд обычная британская пара. Но в саду возле их дома нашли два трупа.BAFTA TV Craft Awards вручается за технические достижения. Полный список победителей размещен на сайте премии.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, bafta, генри кавилл
12:00 25.04.2022
 
"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf

Сериал "Ведьмак" получил награды Bafta TV Craf за грим и спецэффекты

© NetflixКадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шоу Netflix "Ведьмак" получило две награды BAFTA TV Craft Awards. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Барри Гауэру и Саре Гауэр вручили призы за грим и прически. Дади Эйнарссон, Гэвин Раунд, Александар Пежич, Оливер Каббедж, Стефано Пепин и Джет Омошеби победили в категории "Специальные, визуальные и графические эффекты".
Сериал "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главную роль исполняет Генри Кавилл. Его герой — Геральт из Ривии, мутант, который зарабатывает, охотясь на чудовищ. Однажды в жизни одинокого борца с монстрами появляются Цири и Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт готов на все, чтобы спасти девочку.
Также премии BAFTA TV Craft Awards было удостоено шоу "Садоводы". Проект с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом получил награды за музыку, освещение и декорации. Черная комедия основана на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Герои Колман и Тьюлиса — на первый взгляд обычная британская пара. Но в саду возле их дома нашли два трупа.
BAFTA TV Craft Awards вручается за технические достижения. Полный список победителей размещен на сайте премии.
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