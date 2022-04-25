https://ria.ru/20220425/withcer-1785276960.html

"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf

"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf - РИА Новости, 25.04.2022

"Ведьмак" получил две награды Bafta TV Craf

Шоу Netflix "Ведьмак" получило две награды BAFTA TV Craft Awards. Об этом сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:00

2022-04-25T12:00

2022-04-25T12:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шоу Netflix "Ведьмак" получило две награды BAFTA TV Craft Awards. Об этом сообщается на сайте мероприятия. Барри Гауэру и Саре Гауэр вручили призы за грим и прически. Дади Эйнарссон, Гэвин Раунд, Александар Пежич, Оливер Каббедж, Стефано Пепин и Джет Омошеби победили в категории "Специальные, визуальные и графические эффекты". Сериал "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главную роль исполняет Генри Кавилл. Его герой — Геральт из Ривии, мутант, который зарабатывает, охотясь на чудовищ. Однажды в жизни одинокого борца с монстрами появляются Цири и Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт готов на все, чтобы спасти девочку. Также премии BAFTA TV Craft Awards было удостоено шоу "Садоводы". Проект с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом получил награды за музыку, освещение и декорации. Черная комедия основана на реальных событиях, произошедших в 1998 году в Ноттингемшире. Герои Колман и Тьюлиса — на первый взгляд обычная британская пара. Но в саду возле их дома нашли два трупа.BAFTA TV Craft Awards вручается за технические достижения. Полный список победителей размещен на сайте премии.

https://ria.ru/20220425/prokat-1785262638.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, bafta, генри кавилл