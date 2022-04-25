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Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета
Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета - РИА Новости, 25.04.2022
Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета
В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:29
2022-04-25T18:29
2022-04-25T20:45
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.По словам очевидцев, были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.Как сообщает "Sputnik Молдова", на дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета.В МВД республики заявили, что по предварительным данным, по министерству стреляли из РПГ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
18:29 25.04.2022 (обновлено: 20:45 25.04.2022)
Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета
Серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе
ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.
Как сообщает "Sputnik Молдова", на дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета.
В МВД республики заявили, что по предварительным данным, по министерству стреляли из РПГ.