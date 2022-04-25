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Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета - РИА Новости, 25.04.2022
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Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета
Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета - РИА Новости, 25.04.2022
Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета
В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:29
2022-04-25T20:45
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.По словам очевидцев, были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.Как сообщает "Sputnik Молдова", на дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета.В МВД республики заявили, что по предварительным данным, по министерству стреляли из РПГ.
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в мире
18:29 25.04.2022 (обновлено: 20:45 25.04.2022)
 
Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета

Серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе

© Фото : пресс-центр МВД ПМРОбстановка у здания МГБ в Тирпасполе
Обстановка у здания МГБ в Тирпасполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.
Как сообщает "Sputnik Молдова", на дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета.
В МВД республики заявили, что по предварительным данным, по министерству стреляли из РПГ.
 
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