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Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета

Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета - РИА Новости, 25.04.2022

Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета

В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:29

2022-04-25T18:29

2022-04-25T20:45

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.По словам очевидцев, были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.Как сообщает "Sputnik Молдова", на дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета.В МВД республики заявили, что по предварительным данным, по министерству стреляли из РПГ.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире