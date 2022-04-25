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Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220425/vystavka-1785320381.html
Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте
Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2022
Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте
Ведущие отрасли промышленности Нижегородской области - машиностроение, химия и медицина, агропромышленный комплекс – представлены на выставке "Иннопром... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:38
2022-04-25T14:38
нижегородская область
экономика
глеб никитин
денис мантуров
нижегородская область
ташкент
узбекистан
инком
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Ведущие отрасли промышленности Нижегородской области - машиностроение, химия и медицина, агропромышленный комплекс – представлены на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает пресс-служба правительства региона.Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан)."На нижегородском стенде представлено более 20 предприятий. Среди них — производитель дробильно-сортировочного оборудования – ЗАО "Дробмаш", спецавтомобилей – ООО "Группа Промавто", жгутов проводов – ООО "Инком", цистерн – ООО "ФоксТанкМоторс", самоклеящихся материалов – ООО "Биком", геосинтетических материалов – ГК GeoSM, медицинской мебели и оборудования – ООО ТД "Айболит" и ООО "Медкомплекс", сельскохозяйственного оборудования – ООО "ЕвроСнаб", молочной продукции – АО "Молоко", куриного и утиного мяса – агрохолдинг "Русское поле" и многие другие", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, рынок Узбекистана является перспективным направлением для увеличения экспортных поставок. В экспорте в Республику Узбекистан в 2021 году участвовали 195 предприятий Нижегородской области."Узбекистан является одним из самых важных партнеров Нижегородской области, с перспективами дальнейшего развития сотрудничества. По итогам 2021 года оборот между нашим регионом и республикой превысил 100 миллионов долларов, но мы видим потенциал этого рынка. С учетом санкционного давления и изменившихся обстоятельств планируем наращивать объемы и экспорта, и импорта", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Отмечается, что предприятия, представившие свою продукцию на стенде Нижегородской области, планируют расширять свое присутствие как на территории Узбекистана, так и других стран юго-восточной Азии.Губернатор Нижегородской области представил стенд региона министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. "В выставке "Иннопром. Центральная Азия" участвует около 70 представителей Нижегородской области. Наш регион является одним из самых активных ее участников. Ваша идея - сделать площадку "Центральная Азия" здесь, в Ташкенте, является прорывной, видим очень серьезный прогресс в работе форума. Сейчас условия сильно поменялись, нет времени на предварительные договорённости, сразу необходимо переходить к заключению сделок", - отметил Никитин, обратившись к министру.Губернатор Нижегородской области также рассказал Мантурову о Центре импорта и импортозамещения, созданном в Нижегородской области при участии региональных институтов развития и предприятий. "Центр делает серьезную ставку на импортозамещение, активно работая с государствами-партнерами, в том числе с предприятиями Узбекистана", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785302191.html
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экономика, глеб никитин, денис мантуров, нижегородская область, ташкент, узбекистан, инком
14:38 25.04.2022
 
Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте

Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте

© РИА Новости / Роман ВладимировНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Ведущие отрасли промышленности Нижегородской области - машиностроение, химия и медицина, агропромышленный комплекс – представлены на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан).
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 13:20Нижегородская область
Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
"На нижегородском стенде представлено более 20 предприятий. Среди них — производитель дробильно-сортировочного оборудования – ЗАО "Дробмаш", спецавтомобилей – ООО "Группа Промавто", жгутов проводов – ООО "Инком", цистерн – ООО "ФоксТанкМоторс", самоклеящихся материалов – ООО "Биком", геосинтетических материалов – ГК GeoSM, медицинской мебели и оборудования – ООО ТД "Айболит" и ООО "Медкомплекс", сельскохозяйственного оборудования – ООО "ЕвроСнаб", молочной продукции – АО "Молоко", куриного и утиного мяса – агрохолдинг "Русское поле" и многие другие", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, рынок Узбекистана является перспективным направлением для увеличения экспортных поставок. В экспорте в Республику Узбекистан в 2021 году участвовали 195 предприятий Нижегородской области.
"Узбекистан является одним из самых важных партнеров Нижегородской области, с перспективами дальнейшего развития сотрудничества. По итогам 2021 года оборот между нашим регионом и республикой превысил 100 миллионов долларов, но мы видим потенциал этого рынка. С учетом санкционного давления и изменившихся обстоятельств планируем наращивать объемы и экспорта, и импорта", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:28Нижегородская область
Нижегородская область введет новые меры поддержки IТ-отрасли
Отмечается, что предприятия, представившие свою продукцию на стенде Нижегородской области, планируют расширять свое присутствие как на территории Узбекистана, так и других стран юго-восточной Азии.
Губернатор Нижегородской области представил стенд региона министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. "В выставке "Иннопром. Центральная Азия" участвует около 70 представителей Нижегородской области. Наш регион является одним из самых активных ее участников. Ваша идея - сделать площадку "Центральная Азия" здесь, в Ташкенте, является прорывной, видим очень серьезный прогресс в работе форума. Сейчас условия сильно поменялись, нет времени на предварительные договорённости, сразу необходимо переходить к заключению сделок", - отметил Никитин, обратившись к министру.
Губернатор Нижегородской области также рассказал Мантурову о Центре импорта и импортозамещения, созданном в Нижегородской области при участии региональных институтов развития и предприятий. "Центр делает серьезную ставку на импортозамещение, активно работая с государствами-партнерами, в том числе с предприятиями Узбекистана", - подчеркнул Никитин.
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 12:35Нижегородская область
В Нижегородской детской областной больнице начался капитальный ремонт
 
Нижегородская областьЭкономикаГлеб НикитинДенис МантуровНижегородская областьТашкентУзбекистанИнком
 
 
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