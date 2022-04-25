https://ria.ru/20220425/vystavka-1785320381.html

Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте

Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2022

Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте

Ведущие отрасли промышленности Нижегородской области - машиностроение, химия и медицина, агропромышленный комплекс – представлены на выставке "Иннопром... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:38

2022-04-25T14:38

2022-04-25T14:38

нижегородская область

экономика

глеб никитин

денис мантуров

нижегородская область

ташкент

узбекистан

инком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b52af840a42546255222c36faa8cf742.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Ведущие отрасли промышленности Нижегородской области - машиностроение, химия и медицина, агропромышленный комплекс – представлены на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает пресс-служба правительства региона.Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан)."На нижегородском стенде представлено более 20 предприятий. Среди них — производитель дробильно-сортировочного оборудования – ЗАО "Дробмаш", спецавтомобилей – ООО "Группа Промавто", жгутов проводов – ООО "Инком", цистерн – ООО "ФоксТанкМоторс", самоклеящихся материалов – ООО "Биком", геосинтетических материалов – ГК GeoSM, медицинской мебели и оборудования – ООО ТД "Айболит" и ООО "Медкомплекс", сельскохозяйственного оборудования – ООО "ЕвроСнаб", молочной продукции – АО "Молоко", куриного и утиного мяса – агрохолдинг "Русское поле" и многие другие", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, рынок Узбекистана является перспективным направлением для увеличения экспортных поставок. В экспорте в Республику Узбекистан в 2021 году участвовали 195 предприятий Нижегородской области."Узбекистан является одним из самых важных партнеров Нижегородской области, с перспективами дальнейшего развития сотрудничества. По итогам 2021 года оборот между нашим регионом и республикой превысил 100 миллионов долларов, но мы видим потенциал этого рынка. С учетом санкционного давления и изменившихся обстоятельств планируем наращивать объемы и экспорта, и импорта", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Отмечается, что предприятия, представившие свою продукцию на стенде Нижегородской области, планируют расширять свое присутствие как на территории Узбекистана, так и других стран юго-восточной Азии.Губернатор Нижегородской области представил стенд региона министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. "В выставке "Иннопром. Центральная Азия" участвует около 70 представителей Нижегородской области. Наш регион является одним из самых активных ее участников. Ваша идея - сделать площадку "Центральная Азия" здесь, в Ташкенте, является прорывной, видим очень серьезный прогресс в работе форума. Сейчас условия сильно поменялись, нет времени на предварительные договорённости, сразу необходимо переходить к заключению сделок", - отметил Никитин, обратившись к министру.Губернатор Нижегородской области также рассказал Мантурову о Центре импорта и импортозамещения, созданном в Нижегородской области при участии региональных институтов развития и предприятий. "Центр делает серьезную ставку на импортозамещение, активно работая с государствами-партнерами, в том числе с предприятиями Узбекистана", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785302191.html

https://ria.ru/20220419/it-otrasl-1784226282.html

https://ria.ru/20220415/remont-1783692719.html

нижегородская область

ташкент

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, глеб никитин, денис мантуров, нижегородская область, ташкент, узбекистан, инком